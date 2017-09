Guardiola, sobre el Shakhtar: "Nadie los conoce, pero son muy buenos"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, alertó este lunes de la dificultad de su próximo rival en la Liga de Campeones, el Shakhtar Donetsk, y afirmó que "el problema" del equipo que dirige Paulo Fonseca es que "juega en Ucrania y nadie lo conoce", pero que la realidad es muy diferente: "Son muy buenos".

"Es la séptima vez que juego contra ellos y siempre me han impresionado. Son de los mejores rivales jugando al fútbol, con muchos brasileños", destacó Guardiola. "El problema con el Shakhtar es que juega en Ucrania y nadie lo conoce, pero son muy buenos", añadió.

"Siempre han sido muy difíciles para mí. Y ganaron al Nápoles, que ahora es uno de los mejores equipos de Europa. El Shakhtar se merece todo el respeto. Con (Mircea) Lucescu lo hacían muy bien, marcaban mucho de forma individual y jugaban muy bien. Ahora hacen marcajes zonales, pero tienen laterales profundos, muchos jugadores que enganchan por dentro y con la virtud de asociarse a través del pase", subrayó Pep.

El City llega al duelo contra el equipo ucraniano en su mejor momento de la temporada, líder de la Premier League y tras encadenar seis triunfos consecutivos en todas las competiciones, cuatro de ellos por goleada: Liverpool (5-0), Feyenoord (0-4), Watford (0-6) y Crystal Palace (5-0).

"Es mejor estar en una situación así, aunque sólo estamos en septiembre. En año pasado también empezamos bien, pero luego no conseguimos lograr nuestros objetivos. Iremos partido a partido", declaró el técnico catalán.

"Cuando ganas todo es más fácil y todo está bien. Pero es porque ganamos; ese es el secreto. Pasa aquí y en todos los equipos del mundo. Mi sensación es que también jugamos muy bien el año pasado, pero no fuimos buenos en el área muchas veces. Aquí seremos juzgados por cuántos títulos ganemos, no por nuestro estilo", prosiguió.

Además, el entrenador de Santpedor, que reveló que el club esta trabajando para ofrecer una ampliación de contrato a Kevin De Bruyne y que Vincent Kompany será baja el encuentro de mañana en el Etihad, quiso valorar también el buen papel de Pablo Maffeo -cedido en el Girona por el City- en el duelo del pasado fin de semana contra el Barcelona.

"El único problema de Inglaterra es que los segundos equipos no compiten de verdad cada semana. Por eso, foguearse en Holanda o en España, contra (Lionel) Messi o contra los grandes jugadores, es la mejor manera para avanzar. Los futbolistas jóvenes tienen que avanzar, y así su crecimiento es mucho más rápido y se ve si tiene nivel o no", concluyó Guardiola.