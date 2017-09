Inhabilitan 12 meses a Agnelli, presidente Juventus Turín, por "caso ultras"

Roma, 25 sep (EFE).- El presidente del Juventus Turín, Andrea Agnelli, ha sido este lunes inhabilitado 12 meses de "actividades relevantes de la directiva del club", por el Tribunal Nacional de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), en el proceso contra el máximo mandatario de la entidad turinesa por relaciones con los ultras.

El Tribunal de la FIGC, cuyos jueces estudiaron durante diez días las propuestas de inhabilitación solicitadas por el fiscal Giuseppe Pecoraro, decidió además sancionar con una multa de 300.000 euros al Juventus, según informó el organismo judicial italiano mediante un comunicado oficial.

Agnelli, que fue recientemente elegido como presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), fue sancionado por mantener contactos irregulares con algunos ultras del club y haber favorecido la reventa de billetes del estadio.

El dictamen del Tribunal Nacional de la FIGC prevé 12 meses de inhabilitación a Agnelli, más una multa de 20.000 euros, e involucró también a otros tres directivos del Juventus, también considerados responsables de esos contactos.

Así, el responsable de seguridad, Alessandro D'Angelo, y el anterior director de la taquilla, Stefano Merulla, fueron castigados con 12 meses de inhabilitación, más 20.000 euros de multa; mientras que el exdirectivo Francesco Calvo recibió una suspensión de 15 meses, además de una multa de 20.000 euros.

Sin embargo, el colegio de jueces del Tribunal Nacional de la FIGC, guiado por Cesare Mastrocola, redujo las peticiones del fiscal Pecoraro, que el pasado 15 de septiembre solicitó una sanción de 30 meses de inhabilitación contra Agnelli por "falta de lealtad deportiva y favorecimiento de la reventa".

Según las acusaciones iniciales, los grupos mafiosos calabreses pertenecientes a la "'Ndrangheta" estaban infiltrados en las gradas del estadio del Juventus Turín, y recibían entradas por parte de la sociedad para revenderlas sucesivamente por un precio superior.

El proceso de reventa fue sancionado en el dictamen de hoy, pero el Juventus puntualizó en un comunicado oficial que los jueces del Tribunal Nacional excluyeron todo tipo de relaciones del club con dichos grupos mafiosos.

"La sociedad expresa su satisfacción porque la sentencia de hoy, pese a castigar con duras inhabilitaciones al presidente y a otras personas involucradas, excluyó toda hipótesis de relación con exponentes de la criminalidad organizada", publicó el Juventus.

"Juventus tiene confianza en la justicia deportiva y reitera que siempre actuó en una vía compartida con la Policía con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la seguridad", agregó.

La sentencia de este lunes no impedirá al máximo mandatario del club turinés ejercer su cargo de presidente del ECA, y tampoco dejar el mando del Juventus Turín.

De hecho, el artículo 19 del Código de Justicia deportiva italiana explica que ese tipo de sanciones no supone la pérdida del cargo, sino la imposibilidad de representar a un club en "determinadas actividades relevantes".

Así, Agnelli no podrá participar en ninguna actividad de los organismos federativos, entrar en los vestuarios de los recintos deportivos en los que juegue el Juventus Turín en la liga italiana, ni formar parte de reuniones con miembros de la FIGC o representantes de futbolistas.

A nivel europeo, Agnelli podrá seguir al frente del ECA, al ser este un organismo autónomo, y también podrá seguir representando al Juventus Turín en las competiciones UEFA, de no solicitar la FIGC la ampliación de la sanción.

Sin embargo, el Juventus anunció ya que recurrirá la decisión del Tribunal Nacional ya que, en su opinión, sus "buenas razones" todavía no han sido "plenamente reconocidas".