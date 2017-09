Nelson Vivas renuncia como entrenador del Defensa y Justicia

Buenos Aires, 25 sep (EFE).- Nelson Vivas renunció este lunes como entrenador del Defensa y Justicia y se convirtió así en el tercer técnico que deja su cargo en solo cuatro jornadas de la Superliga argentina.

"No es una renuncia intempestiva ni producto de una calentura ni por lo futbolístico. Diego Lemme (hijo del presidente del club) se acercó y me hizo algunos comentarios que son inapropiados para el rol que ejerce cada uno. Invadió mi rol y traspasó una línea que tiene que ver con el respeto", explicó Vivas a Radio La Red.

El entrenador dijo que Lemme le inquirió por qué jugaban determinados futbolistas y no otros.

Sin embargo, el hijo del presidente negó las acusaciones al canal TyC Sports.

"No hubo un reproche, sino un intercambio para ver la situación de algunos jugadores. No le gustó y dijo que no iba a seguir. Se le habló y no hubo marcha atrás. Jamás intentamos armarle el equipo ni decirle poné o sacá a uno", sostuvo.

Defensa y Justicia perdió este domingo por 3-1 ante Colón y suma una victoria, un empate y dos derrotas en la Superliga argentina.

Vivas es el tercer entrenador que abandona su cargo en este torneo tras las renuncias de los uruguayos Gustavo Matosas (Estudiantes de La Plata) y Diego Aguirre (San Lorenzo).