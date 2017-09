El seleccionador boliviano cita a 26 jugadores para los duelos ante Brasil y Uruguay

La Paz, 25 sep (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Mauricio Soria, incluyó a cuatro "legionarios" y excluyó al paraguayoboliviano Pablo 'Pájaro' Escobar para afrontar los partidos ante Brasil y Uruguay por las jornadas 17 y 18 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Soria convocó a 26 jugadores entre quienes se destacan los "foráneos" Carlos Lampe, del Huachipato chileno; el centrocampista Jhasmani Campos, del Bangkok Glass tailandés; y los delanteros Marcelo Martins Moreno, del Wuhan Zall chino, y Bruno Miranda, del DC United de Estados Unidos.

Bolívar y The Strongest son los equipos que aportarán más jugadores a la Verde con cinco jugadores cada uno.

Entre los convocados no aparece el experimentado Escobar, que el fin de semana no jugó por lesión con el The Strongest.

Escobar fue uno de los jugadores cuestionados después del partido que Bolivia ganó por 1-0 a Chile este mes tras haber realizado un gesto obsceno tocándose los genitales dirigiéndose al banco chileno.

El equipo de Soria se enfrentará el 5 de octubre a Brasil, que llegará con todas sus figuras a La Paz y luego visitará a Uruguay cinco días después para cerrar su participación en la competición.

Soria, que fue expulsado a la conclusión del partido con Chile, está suspendido y no podrá dirigir el encuentro ante los brasileños desde el campo de juego.

Bolivia ocupa el noveno puesto con 13 puntos y su objetivo es no terminar en el fondo en la clasificación, ya que solo supera a Venezuela, última con ocho unidades.

- Los 26 convocados por Soria son:

. Porteros: Carlos Lampe (Huachipato-CHI), Rubén Cordano (Blooming) y Romel Quiñónez (Oriente Petrolero).

. Defensores: Ronald Raldes (Bolívar), Diego Bejarano, Marvin Bejarano, Gabriel Valverde (The Strongest), José Sagredo (Blooming), Edward Zenteno (Wilstermann), Jordy Candia, Mario Cuéllar (Sport Boys) y Luis Haquín (Oriente Petrolero).

. Centrocampistas: Diego Wayar, Raúl Castro, Alejandro Chumacero (The Strongest), Christian Machado (Wilstermann), Leonel Justiniano, Pedro Azogue (Bolívar), Moisés Villarroel (Oriente Petrolero), Jhasmani Campos (Bangkok Glass-TAI).

. Delanteros: Bruno Miranda (DC United-USA), Juan Carlos Arce (Bolívar), Marcelo Martins Moreno (Wuhan Zall-CHN), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Rodrigo Vargas Castillo (Petrolero) y Juan Eduardo Fierro (Bolívar).