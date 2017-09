Tolima vence de remontada a Cali y Millonarios derrota a Pasto en Colombia

Bogotá, 24 sep (EFE).- El Deportes Tolima venció hoy de remontada 1-2 al Deportivo Cali, mientras que Millonarios le ganó 1-0 al Deportivo Pasto con un gol de Ayron del Valle en la decimotercera jornada de la liga colombiana.

Tolima sorprendió en su casa al Deportivo Cali, que buscaba en este encuentro su cuarta victoria consecutiva para consolidarse en la parte alta de la liga colombiana.

El equipo azucarero, como es conocido el local, abrió el marcador al minuto 67 con un gol de penalti de Miguel Murillo, exdelantero del Peñarol de Uruguay.

El equipo de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima (centro), arrinconó al Cali en su terreno y empató el encuentro al 82 con un curioso gol del delantero Marco Pérez, ex jugador del Real Zaragoza de España, que mandó el balón al fondo de la red luego de que este le rebotara en la cara tras un centro.

Los visitantes mantuvieron el ímpetu y consiguieron el 1-2 definitivo con un gol agónico del centrocampista Santiago Montoya al minuto 93.

Con ese resultado, Tolima llegó a 18 puntos y subió a la novena posición, mientras que el Cali ocupa el octavo lugar con las mismas unidades de su rival de este domingo.

En otro de los encuentros de hoy, Millonarios venció 1-0 al Deportivo Pasto con un gol de Ayron del Valle al minuto 85 en un partido muy reñido donde los arqueros fueron las figuras.

La anotación del equipo bogotano llegó luego de que el central Félix García cometiera un error en salida y le dejara un balón al extremo Santiago Mosquera en el borde del área para que pudiera mandar un pase al centro que encontró a Del Valle con mucho espacio para definir.

En el cierre de la jornada dominical, Atlético Nacional venció 2-0 al Envigado con un doblete de Dayro Moreno, quien remató solo en el área luego de recibir un centro preciso de Steven Lucumí para el primer gol y consiguió la segunda anotación en el tiempo de reposición en un contraataque liderado por Luis Carlos Ruiz.

El actual campeón de la liga colombiana y la Copa Libertadores, que es dirigido por el español Juan Manuel Lillo, tuvo muchas dificultades para generar oportunidades de gol pero al final consiguió llevarse tres puntos que le permiten consolidarse en el tercer lugar del torneo con 25 unidades.

Envigado, de su lado, cortó una racha de tres victorias consecutivas que le había permitido salir del fondo de los últimos puestos para ubicarse en la mitad de la tabla de posiciones.

El sábado, América de Cali empató 0-0 en su visita al Once Caldas y cayó a posiciones de descenso directo luego de que Jaguares de Córdoba venciera 1-3 al Cortuluá el viernes y lo sobrepasara en la tabla de relegación.

América ocupa la penúltima posición de la tabla de descenso, que suma los puntos de los últimos tres años, y está a dos unidades de Jaguares.

Por su parte, el Atlético Bucaramanga sorprendió a Santa Fe, líder del campeonato con 31 puntos, y lo venció de remontada con goles de Franco Arizala y Jhony Cano, mientras que para el club bogotano había anotado Yamilson Rivera.

El Independiente Medellín cayó 1-2 con el último del campeonato, Rionegro Águilas, cuyos goles los anotó el artillero argentino Agustín Vuletich.

La anotación de los locales la hizo Jonathan Lopera en los minutos finales.

En el encuentro que abrió la jornada sabatina, La Equidad venció 0-3 a Tigres con una tripleta de Carmelo Valencia, que comparte el liderato de la tabla de goleadores con Yimmi Chará, del Junior de Barranquilla.

La decimotercera fecha inició el viernes con la sorpresiva victoria 1-3 de Jaguares en su visita al Cortuluá con goles de Darwin López, Eder Steer y César Carrillo, mientras que el empate provisional del local lo consiguió Maicol Balanta.

Los duelos Patriotas-Junior y Atlético Huila-Alianza Petrolera fueron aplazados porque los visitantes no pudieron viajar por la huelga de 702 pilotos de la aerolínea Avianca.