Ansiedad pesa en el Táchira, dice el entrenador ´Sachi´ Escobar

Caracas, 26 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Táchira, el colombiano Santiago 'Sachi' Escobar, dijo hoy que la "ansiedad" ha sido un factor de peso en la racha negativa que atraviesa el club venezolano, que ha sumado solo 4 puntos de los últimos 15 posibles en el Torneo Clausura.

"Cuando haya más confianza van a venir las victorias. El tema es manejarlo con mucho tino, no desesperarse. Ahora, los objetivos están a la vista, clasificar y jugar los 'playoffs', no con la ansiedad que hemos venido jugando", dijo a la radio Deportiva 1300 AM.

"El tema pasa por afinar la definición, ser más precisos y mejorar en la toma de decisiones, porque hasta la última jugada creo que estamos actuando bien", añadió.

En sus últimos 5 partidos el Táchira solo pudo ganar al JBL Zulia, por 4-1, con 3 dianas en los últimos compases del compromiso.

El Táchira no pasó el lunes del empate sin goles con Estudiantes de Mérida, y antes cayó por 3-0 ante el Lara, por 1-2 ante el Monagas y por 1-0 ante el Aragua.

Marcha noveno con 17 unidades, fuera de la zona de clasificación al octogonal final, instancia en la que se dirime al campeón.

Con todo, el técnico oriundo de Medellín estima que durante esta etapa negativa a su equipo solo le faltó el gol, porque juega "bien", tiene "volumen" de juego y los contrarios llegan "poco".

"El mayor problema ha sido la consecución de los goles, tenemos solamente 12 goles, ese es el problema que reconozco como entrenador, hemos adolecido de gol en este torneo", explicó.

Destacó el aporte del delantero paraguayo Víctor Aquino, quien ha marcado 17 tantos para el Táchira en esta campaña, 5 de ellos en el Clausura, y señaló que se le debe "ayudar" de cara al arco.

"A veces se desespera y sale mucho del área, porque quiere entrar en contacto con la pelota y quiere colaborar", dijo.