Conte: "Queremos hacer nuestro juego, pero con un gran respeto al Atlético"

Madrid, 26 sep (EFE).- Antonio Conte, entrenador del Chelsea, dedicó este martes numerosos elogios al Atlético de Madrid, su rival en la Liga de Campeones, del que destacó su organización táctica, al técnico Diego Simeone y a sus futbolistas, y al que se enfrentan este miércoles con "un gran respeto", pero con el objetivo de ganar.

"Cuando veo al Atlético veo a un equipo muy bien organizado. Es importante esa cualidad cuando compites en tu Liga con el Real Madrid y el Barcelona. Es un equipo con muy buen entrenador. Un muy buen equipo, con futbolistas que saben jugar con y sin balón. Es difícil comparar a ambos equipos, pero si me tienen que comparar con el Atlético tampoco es mala idea. No es mala comparación", afirmó.

"El Atlético es un gran equipo. Tenemos que estar muy atentos. Le tenemos mucho respeto y nunca es fácil enfrentarse a él, ni en el Calderón ni en el Wanda Metropolitano", abundó Conte, que insistió dos veces más en la "buena organización" del equipo rojiblanco y que destacó también su "experiencia" en la máxima competición europea.

"En los últimos años ha jugado muy bien en la Liga de Campeones. Todos sabemos que llegar a una final de Champions no es nada fácil. Es un equipo fuerte, muy bien organizado y con muy buen entrenador. Tendremos que estar atentos a todo", prosiguió Conte, también preguntado por Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, sus rivales mañana.

"Estamos hablando de dos grandes jugadores. Saúl es todavía muy joven, pero tiene pinta de poder llegar a jugador 'top'. Y Koke es un gran futbolista, con muchísima experiencia y muy importante para el Atlético de Madrid", continuó el técnico, que fijó la victoria como el objetivo de su equipo este miércoles: "Jugamos para ganar".

"Vi el primer partido del Atlético de Madrid contra el Roma y jugó muy bien. Mereció haber ganado. Nosotros jugamos contra el Qarabag, hicimos un buen partido, nos llevamos la victoria y mañana es un partido muy importante para los dos equipos. Intentaremos hacer nuestro juego, pero siempre con un gran respeto al Atlético. No jugamos la Champions el año pasado y tenemos muchas ganas", dijo.

En su vuelta al máximo torneo continental, el Chelsea, según apuntó, va "partido a partido", aunque admitió la transcendencia como baremo del encuentro de este miércoles. "Es un partido importante para ver cuál es nuestro momento, porque jugamos contra uno de los mejores equipos de la Liga de Campeones", remarcó.

Conte, que si se encontrara con el hispano-brasileño Diego Costa lo saludaría, porque no tiene "ningún problema" con él, al tiempo que le deseó "lo mejor para el futuro" en el Atlético de Madrid, destacó la importancia actual de Álvaro Morata en el Chelsea: "Es el '9' del equipo. Eso conlleva una presión y una responsabilidad y está respondiendo bien. Estoy contento con su rendimiento".

También habló del belga Eden Hazard: "Es muy importante para nosotros. Él enseña cada partido todo su talento. Es un jugador top. Sabemos que esta competición es muy importante para él y para el equipo. La Champions exige un nivel máximo y él es capaz de tenerlo. Está en forma, está listo para jugar y demostrarlo".

Conte también dispone del brasileño David Luiz. "Es un jugador muy importante para nosotros. Además, es muy generoso. Siempre está disponible para jugar y esta lesión (en la muñeca) no va a evitar que esté a disposición para mañana. Es una de las posibilidades para jugar en el Wanda Metropolitano", confirmó el técnico italiano.