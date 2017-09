Un duelo inédito de entrenadores españoles marca la décima jornada del fútbol en Bolivia

La Paz, 26 sep (EFE).- El inédito duelo entre los técnicos españoles Beñat San José y Ángel Pérez García, del Bolívar y el Nacional Potosí, respectivamente, será este miércoles el atractivo de la novena jornada de la Liga boliviana, que tiene como líder al Wilstermann.

Los 'académicos'de San José, segundos de la clasificación con 17 puntos, tres menos que el líder, llegan fortalecidos tras ganar el clásico boliviano al The Strongest.

Pérez García afrontará su segundo partido al frente de Nacional Potosí, tras haber sido derrotado el fin de semana en su debut como local por el Universitario.

El exjugador del Real Madrid es el tercer técnico en el año del Nacional, que ha sumado solo cinco unidades en nueve partidos y está en el fondo de las posiciones desde hace varias jornadas.

Los duelos entre estrategas hispanos en Bolivia tienen como último antecedente el enfrentamiento del año pasado entre Beñat San José y Xavier Azkargorta, que entonces dirigía al Sport Boys.

En aquella ocasión, la victoria fue para el primero.

En otro partido atractivo de la jornada, el líder Wilstermann, primero con 20 puntos, se medirá con el Blooming el jueves.

Los 'aviadores' siguen en la punta y lograron revertir de momento el mal sabor de la eliminación de la Copa Libertadores al vencer en la anterior jornada al Oriente Petrolero 2-0.

En tanto, los de Oriente, que van terceros con 14 puntos, buscarán recuperar el terreno cuando reciban a Guabirá.

El The Strongest, comandado por el venezolano Daniel Farías y quinto con 12 puntos en la clasificación, visitará al Real Potosí en la altitud potosina con la esperanza de sacar un triunfo.

Los 'atigrados', que llegan de perder el clásico frente al Bolívar, no podrán contar con su capitán y referente de juego Pablo Escóbar, que sufre de una lesión en la rodilla derecha.

El jueves se cerrará la jornada con el lance Sport Boys-San José, seguido del Universitario-Petrolero de Yacuiba.

- Partidos de la novena jornada del torneo Clausura boliviano:

27.09: Bolívar-Nacional Potosí, Real Potosí-The Strongest, Oriente Petrolero-Guabirá

28.09: Sport Boys-San José, Universitario-Petrolero, Blooming-Wiltermann

- Clasificación:

.1. Wilstermann 20 puntos

.2. Bolívar 17

.3. Oriente Petrolero 14

.4. Petrolero 13

.5. The Strongest 12

.6. Blooming 11

.7. Guabirá 11

.8. Universitario 11

.9. Sport Boys 11

10. San José 10

11. Real Potosí 9

12. Nacional Potosí 5.