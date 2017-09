Emery: Que nos piten muchos penaltis para que Cavani y Neymar puedan tirarlos

París, 26 sep (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, el español Unai Emery, esquivó la cuestión de quién tirará el próximo penalti de su equipo, aunque precisó que ha hablado con ambos jugadores para aclarar la situación y que ambos compartirán las penas máximas.

La polémica sobre el responsable de lanzar los penaltis en el club -después de que el recién llegado Neymar exigiera a Cavani tirar uno el pasado día 17- planeó sobre la rueda de prensa previa al duelo de mañana contra el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Hasta en dos ocasiones los periodistas preguntaron a Emery quién sería el encargado de lanzarlos, pero el entrenador español esquivó la respuesta.

"Tenemos muchos jugadores listos para tirar los penaltis, y que quieren tirarlos. Con las estadísticas en la mano, yo quiero que sean Cavani y Neymar quienes compartan esta responsabilidad. Vamos a tratar de tener muchos penaltis para que los dos puedan tener oportunidades de tirarlos", respondió en un primer momento.

Ante la insistencia en las preguntas, Emery aseguró que ha hablado con el brasileño y con el uruguayo: "Les he dicho cómo van a ser las cosas en el campo y también en lo que se refiere a los penaltis", afirmó, aunque no aclaró qué les dijo.

El técnico también afirmó que tratarán de frenar las filtraciones que han tenido lugar en los últimos días sobre hechos que han sucedido en el vestuario.

"Trabajamos por hacer un equipo muy sólido en el interior, sin filtraciones. Estoy tranquilo, porque el equipo está unido. Hay cosas que salen, que pueden hacer daño al equipo, vamos a trabajar para solucionarlo", indicó.

Emery afirmó que el partido contra el Bayern es un buen test para conocer el estado en el que está el PSG, puesto que se trata de "un gran equipo, con historia, que quiere ganar la competición".

"Son los partidos que queremos jugar (...) El equipo ha dado un paso para competir con los mejores. Deportivamente tenemos más enemigos, ven que este equipo va en serio, que está hecho con grandes estrellas, que ha avanzado para estar con los candidatos a la Liga de Campeones. Es un proceso. Somos un gran enemigo para otros, por eso se habla más de nosotros", agregó.

El centrocampista italiano Marco Verratti, que también compareció ante los medios, aseguró que el duelo contra el Bayern no será definitivo desde el punto de vista deportivo, pero sí muy importante para la confianza de su equipo.

"Nos servirá para darnos una señal a nosotros mismos. No es tan importante por las cifras, pero son partidos que te pueden dar mucha confianza. Ganar al Bayern jugando bien nos dará confianza, pero no habremos ganado nada", comentó el jugador.

Verratti aseguró que "por vez primera" afrontan este tipo de partidos "con la sensación de ser como ellos".

"Es el fruto de cinco años de trabajo que nos ha dado credibilidad", dijo el transalpino, que también aseguró que tiene que ver con la llegada de estrellas como Neymar o Kylian Mbappé.