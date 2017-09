Entrenador del Wilstermann: "Fui satanizado" y no tengo "deudas morales"

La Paz, 26 sep (EFE).- El entrenador del club boliviano Jorge Wilstermann, el peruano Roberto Mosquera, dijo hoy que fue "satanizado" por los medios y enfatizó que no tiene "deudas morales" con nadie tras la versión de un arreglo en el partido de la Copa Libertadores que perdió por goleada 8-0 ante el River Plate.

Mosquera y el presidente del equipo, Grover Vargas, dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba (centro) para rechazar de forma tajante las versiones en ese sentido que levantan polémica en las redes sociales y en medios de Bolivia y Argentina.

El director técnico cuestionó que medios cochabambinos hayan reproducido "todas estas inexactitudes sobre honras" porque no se habla de malas estrategias futbolísticas, sino de temas que afectan el honor de las personas y de sus familias.

A juicio de Mosquera, los medios "publicaron cosas que son impublicables" y sostuvo que muchos no creían en su proceso cuando comenzó a dirigir al Wilstermann, lo que fue cambiando a medida que llegaban los triunfos en la Libertadores.

El peruano consideró que se cometieron "excesos" en las críticas periodísticas a su trabajo y los atribuyó al hecho de haber puesto un "coto" a las entrevistas que se hacen a los jugadores para evitar distracciones.

Mosquera aseguró que está de acuerdo con las críticas pero pidió terminar con las "cosas malas" que lastiman permanentemente a sus dirigidos.

Recordó que tras la derrota "vergonzosa" ante River Plate puso su cargo a consideración del club porque había "decepcionado a una ciudad" y enfatizó que seguirá trabajando para salir campeón con el Wilstermann.

Tras ganarle por 3-0 al River Plate en Cochabamba el partido de ida de cuartos de final de la Libertadores hace dos semanas, el Wilstermann fue aplastado en el de vuelta en Buenos Aires la semana pasada y el 8-0 que recibió despertó suspicacias, rumores y toda clase de críticas tanto de los bolivianos como de los argentinos.

Por lo tanto, el presidente del club, Grover Vargas, afirmó que es "pura maldad" la versión sobre un supuesto arreglo en el partido disputado en el estadio Monumental y que lo publicado "son puras mentiras y pura maldad" y que "el boliviano no se vende".

Vargas afirmó que estas declaraciones son las últimas de él y de algún integrante del Wilstermann.

"El resultado nos dolió y nos dolió mucho pero cambiar eso y decir que se hicieron cosas malas de la forma en que se insinúa, categóricamente digo que es inaceptable", añadió Vargas.

Señaló que las informaciones sobre "cheques" para el Wilstermann que circulan en las redes son todas mentiras y que si él no salió a hacer desmentidos fue porque nunca pensó que "semejante barbaridad" podría ser creíble entre algunos de los hinchas 'aviadores'.

Asimismo, señaló con "el corazón" que el cuerpo técnico, encabezado por Mosquera, y los jugadores cuentan con "el cien por ciento de la confianza de la directiva" del club boliviano.

Negó que vaya a realizar una "sumario" interno para investigar todo lo que se ha publicado estos días.

El Jorge Wilstermann es líder del torneo boliviano con 20 puntos, tres más que el Bolívar, campeón del Apertura.