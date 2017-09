Secuestran a un expresidente de Racing y lo liberan tras el pago de un rescate

Buenos Aires, 26 sep (EFE).- Juan De Stéfano, presidente de Racing Club de 1987 a 1995, fue secuestrado en la provincia de Buenos Aires por cuatro delincuentes que lo mantuvieron cautivo hasta que su hijo pagó por su liberación, anunció hoy la víctima, de 82 años.

De Stéfano fue secuestrado anoche y liberado en primeras horas de la madrugada de este martes.

"A cincuenta metros de casa bajaron dos tipos de un auto donde había otros dos, me metieron de prepo (sorpresa) en un coche y ahí empezó el drama que vivimos los argentinos. Empezaron a pedir plata, dólares y todo eso", relató De Stéfano a la agencia oficial de noticias Télam.

"Yo soy un hombre de una larga trayectoria en la política y en el deporte, así que empezaron a llamar a todo el mundo, hasta que hablaron con mi hijo", detalló.

El expresidente de Racing Club dijo que fue golpeado y que recién fue liberado cuando su hijo pagó lo que le exigieron los captores.

"Lo hicieron bajar del auto, les dio la plata y me soltaron a media cuadra de donde estaba él", detalló la víctima.

De Stéfano dijo que su hijo llamó al 911 pero que "la Policía recién intervino cuando ya estaba libre".

Voceros de la fiscalía general de Quilmes confirmaron a Télam que tomaron "diversas medidas para poder identificar a la banda que cometió el secuestro".

De Stéfano agregó en diálogo con el canal C5N que los captores le exigieron que los llevara a su casa.

"Les dije que de ninguna manera. Les dije: 'Es muy simple, me matan acá y se terminó, pero a mi casa no van a ir, ni a la casa de ningún familiar mío'", relató.