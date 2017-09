1-4: El Manchester aplasta al CSKA con Lukaku como figura

El Manchester United aplastó hoy sin piedad al CSKA Moscú (1-4) con tres goles en la primera media hora, dos de ellos del belga Lukaku, un imponente delantero que hizo estragos en la defensa rusa.

Desde su derrota en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, el equipo de José Mourinho no conoce la derrota y suma ya ocho victorias y un empate, tanto en liga como en "Champions".

El equipo inglés va a por todas esta temporada con una columna vertebral de máximo nivel formada por De Gea, Matic y Lukaku que mete miedo a sus rivales.

Ante las bajas de Pogbá y Fellaini, Mourinho apostó por un equipo teóricamente defensivo, con Lukaku como jugador más adelantado, pero talentoso Rashford fuera del once inicial.

Destacó el retorno al equipo del español Ander Herrera, que ha pasado de ser el pulmón del Manchester la pasada temporada a ser condenado al banquillo.

Con todo, los ingleses demostraron nada más arrancar el partido que están en racha, ya que en la primera jugada de gol inauguraron el marcador.

Fue suficiente un centro desde la izquierda de Marcial para que el robusto Lukaku se elevara por encima de los 1,90 de Ignashévich para marcar de cabeza (min.3).

Fue el noveno gol marcado por el internacional belga en lo que va de temporada, seis en liga, dos en "Champions" y otra en la final de la Supercopa ante el Real Madrid.

El ruso Dzagóev intentó sorprender a De Gea poco después, pero el guardameta español respondió con una buena parada a una mano.

Cuando los rusos intentaban desperezarse, el árbitro señaló penalti en una caída en el área del armenio Mkhitarian en la que pareció que el defensa se llevó el balón limpiamente.

Sea como sea, Marcial marcó desde los once metros (min.18) engañando a Akinféev y los ingleses parecieron finiquitar el partido antes de que se cumpliera la media hora.

El golpe fue demasiado duro para el equipo del Ejército ruso, cuyos jugadores se derritieron como un azucarillo según avanzaban los minutos.

En otra jugada clavada al primer gol, Marcial centró sin apenas oposición y Lukaku marcó a puerta vacía en el segundo palo tras un fallo garrafal en el despeje de Berezutsky (min.26).

A partir de entonces, los pupilos de Mourinho parecieron dedicarse a sestear y el CSKA intentó al menos marcar el gol del honor.

Pero De Gea no estaba dispuesto a dar facilidades y así a los 37 minutos respondió con una mano milagrosa a un disparo de Chálov tras una buena jugada colectiva.

Tras la reanudación Lukaku pudo marcar el cuarto tras un pase interior, pero su disparo con la zurda, su pierna buena, se topó con una buena estirada de Akinféev.

Otro nuevo fallo en defensa, en este caso en la salida del balón del veterano Ignashévich propició el cuarto gol del partido.

Akinféev logró salvar a su equipo en primera instancia al despejar el disparo de Marcial, pero Mkhitarian aprovechó el rechace para anotar (min.57).

De no ser por el portero internacional, el CSKA se hubiera llevado hoy un buen saco de goles.

Los rusos pudieron marcar el gol del honor en el último minuto de partido por medio del joven Kuchaev que cogió desprevenido a De Gea (min.90).

El Manchester intentará prolongar su racha victoriosa en su visita la próxima jornada al Benfica, mientras los rusos recibirán al Basilea.

- Ficha Técnica:

1 - CSKA: Akinféev; Fernandes, Vasin, Ignashévich, V.Berezutsky, Schénnikov; Wernbloom, Dzagóev (Milánov, min.72), Golovin; Chálov (Zhamaletdínov, min.67) y Vitinho (Kuchaev, min.84).

4 - Manchester United: De Gea; Young (Darmian, min.67), Bailly, Lindelöf, Smalling, Blind; Matic, Herrera, Mkhitaryan (Lingard, min.60); Martial (Rashford, min.72) y Lukaku.

Goles: 0-1, min.4: Lukaku. 0-2, min.18: Marcial (penalti). 0-3, min.26: Lukaku. 0-4, min.57: Mkhitarian. 1-4, min.90: Kuchaev.

Árbitro: Jonas Eriksson (SWE). Amonestó a Golovin, Wernbloom y Vitinho.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo A de la Liga de Campeones celebrado en el estadio del CSKA Moscú ante casi 30.000 espectadores (lleno).