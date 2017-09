Romário pierde el recurso contra Dunga por daños morales

Sao Paulo, 27 sep (EFE).-Romário da Souza Faria perdió un recurso ante la Justicia en el que pedía a Carlos Caetano Bledorn Verri Dunga, excompañero en la selección brasileña de fútbol campeona en el Mundial de 1994, una indemnización de 500.000 reales (unos 156.000 dólares) por daños morales, informaron hoy medios locales.

El Tribunal de Justicia de Brasilia consideró improcedente la acción interpuesta por el ahora senador contra el exseleccionador de la Canarinha en una batalla judicial que comenzó en 2015 por un cruce de acusaciones entre ambos, señaló el portal UOL.

En 2015 Romário criticó el trabajo de Dunga al frente del combinado sudamericano y afirmó que había intereses escondidos en sus convocatorias.

"Dunga es mi amigo, pero no es su hora. Ya no convoca a los mejores, hay intereses por detrás", declaró el ahora político en una entrevista a un diario italiano.

El entonces seleccionador, además de responder públicamente y pedir que se pusiera en su lugar ante las dificultades de gestionar la absoluta, acudió a la Comisión de Ética y Decoro Parlamentario del Senado para alegar que estaba siendo objeto de ofensas por parte de Romario.

En respuesta, el exgoleador brasileño entró con una acción en la Justicia Civil para reprobar el procedimiento adoptado por Dunga y en la que pidió unos 156.000 dólares por daños morales.

La sentencia en primera instancia fue favorable a Dunga, dictamen que posteriormente fue ratificado por otra sala, la cual obligó además a Romario pagar 55.000 reales (unos 17.370 dólares) en concepto de costos procesales y honorarios.

"Ante el conjunto probatorio, no vislumbro animus ofendendi (intención de ofender)" en la conducta de Dunga. "Las medidas tomadas como consecuencias de las declaraciones prestadas en las redes sociales y en medios envolviendo las partes, y su respectiva repercusión, no tuvieron el don de violar los derechos de la persona", escribió el juez en la sentencia, citada por UOL.

A pesar de los dos pronunciamientos desfavorables, Romário tiene posibilidad de interponer un nuevo recurso.

Romário, como goleador, y Dunga, en calidad de capitán y mediocentro, formaron parte de la selección que conquistó en Los Ángeles la Copa del Mundo de 1994.