3-3. Muchos goles, poco fútbol y el Dynamo se mantiene en lucha de playoffs

Houston (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El Dynamo de Houston empató hoy a 3-3 ante el Galaxy de Los Angeles en partido adelantado de la trigésima jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), que lo mantuvo en la lucha por conseguir un puesto de playoffs dentro de la Conferencia Oeste, donde el equipo visitante ya está eliminado.

A pesar de los seis goles que se marcaron, el partido, disputado en el BBVA Compass de Houston, careció de calidad técnica y ambos equipos mostraron una pobre defensa, aunque lucharon en busca de la victoria.

De hecho, los goles, con excepción del segundo, que el Dynamo marcó de penalti, fueron producto de malas entregas de balón en el centro del campo o fallos defensivos en los marcajes, sin que los arqueros de ambos equipos pudiesen evitarlos.

El Galaxy siempre estuvo por delante en el marcador al ponerse con ventaja de 0-2 después de haber marcado en propia puerta el veterano defensa DaMarcus Beasley a los 3 minutos y el francés Romain Alessandrini a los 12.

El Dynamo reaccionó a base de corazón y mayor desgaste físico y a los 26 minutos, el joven delantero argentino Tomas Martínez lograba el 1-2 al minuto 26, marcador con el que se llegó al descanso.

Pero nada más reanudarse las acciones, en el minuto 47, de nuevo un fallo defensivo de Houston hizo que el mexicano Giovanni Dos Santos se apoderase del balón y le diese un pase perfecto a Bradford Jamieson, que fusiló al arquero del equipo tejano, Tyler Deric, para el 1-3.

El Dynamo no se dio por vencido y con mejor fútbol ofensivo que el Galaxy, que ya no quiso arriesgar más y se encerró en su campo, tuvo en el delantero hondureño internacional Albert Elis al jugador que les permitió conseguir un punto de oro con el doblete que aportó al marcar de penalti al minuto 84 y al 88, respectivamente.

El equipo de Houston fue superior en el juego ofensivo al Galaxy y tuvo más oportunidades claras de conseguir la victoria después que dos tiros dieron en los postes.

El empate mantiene al Dynamo en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 40 puntos, uno menos que el FC Dallas (4-1), que esta noche ganó de local por 2-0 ante los Rapids de Colorado.

En otros resultados de la jornada, el New York City, de visitante se impuso 0-1 al Impact de Montreal, gol marcado por el joven delantero Jack Harrison.

Mientras que el delantero español David Villa, que salió como reserva del New York City, siguió sin conseguir marcar, y ahora es tercero de la tabla de máximos goleadores (19), que encabezan el argentino Diego Valeri, de los Timbers de Portland, y el serbio Nemanja Nikolic, ambos con 20 tantos.

El que si estuvo inspirado en el juego ofensivo y goleador fue el delantero brasileño Kaká que consiguió doblete en la victoria de 6-1 del Orlando City ante el Revolution de Nueva Inglaterra.

También goleó el Atlanta United al imponerse 3-0 ante el Union de Filadelfia, incluido el tanto que marcó el delantero venezolano Josef Martínez, el segundo de su equipo, y que le permitió llegar a los 18 en lo que va de temporada.

La franquicia del Atlanta United, que hizo su debut esta temporada en la MLS, ya tiene asegurado su pase a los playoffs en la Conferencia Este con marca de 52 puntos, terceros en la clasificación, y un partido menos que el FC Toronto (62), líder, y el New York City (55), segundo.

El equipo de Atlanta, que dirige el técnico argentino Gerardo "Tata" Martino, lleva siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y marca de 5-1-0 en los que ha disputado en su nuevo campo del Mercedes-Benz Stadium, donde ha marcado 22 goles a sus rivales y recibió apenas solo tres.

Mientras que los Red Bulls de Nueva York empataron a 3-3 frente al D.C.United, el Fire de Chicago se impuso a domicilio por 1-4 ante los Earthquakes de San Jose con doblete de Nikolic, y los Sounders FC de Seattle golearon también de locales 3-0 a los Whitecaps de Vancouver.

El delantero español Víctor Rodríguez se encargó de marcar el primer gol de Seattle y el Uruguayo Nicolás Lodeiro hizo el segundo que ayudaron a los Sounders FC a ponerse con marca de 47 puntos y compartir el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste, donde los Whitecaps, a pesar de haber perdido, siguen de líderes con 48 puntos.