Almada: Gremio es grande, pero "creo firmemente que podemos sortear la fase"

Guayaquil (Ecuador), 27 sep (EFE).- El técnico uruguayo del Barcelona, Guillermo Almada, resaltó hoy la grandeza y lo difícil que será enfrentar a Gremio, de Brasil, pero dijo estar optimista de que con su equipo ganará la ronda semifinal de la Copa Libertadores, en octubre próximo.

"Soy optimista por naturaleza, creo en los jugadores porque tenemos una gran plantilla, los veo trabajar diariamente con el convencimiento que tienen. Que el rival va a ser muy difícil y muy complicado, no me queda ninguna duda, pero creo firmemente que podemos sortear la serie", dijo Almada a Efe.

"Mi corazón y mi planificación me dicen que vamos a clasificar (a la final), sigo creyendo en lo mismo, sigo siendo optimista como en la fase pasada", añadió.

Luego dijo que los equipos brasileños son de los más fuertes en Sudamérica y con el poderío económico más importante de toda la región, pero reiteró que, obviamente, cree en el trabajo y en el convencimiento de su conjunto.

"Siempre digo lo mismo, nosotros vamos a hacer el intento de ganar la Libertadores, vamos a esforzarnos más allá del cien por cien", aseguró.

La intención de directivos y del cuerpo técnico de Barcelona ha sido dar prioridad a la disputa de la Libertadores, pues consideraron que había que recuperar el prestigio a nivel internacional.

"Prácticamente éramos los benjamines, decían que íbamos a quedar eliminados por el poderío de Estudiantes de La Plata, del Atlético Nacional, de Botafogo, pero clasificamos", recordó.

Para Almada, Gremio cuenta con grandes individualidades y un gran juego colectivo que se refleja con la probabilidad que tiene de ganar el Brasileirao, pero dijo que optimismo y confianza es lo que más tiene Barcelona para enfrentarlo y procurar ganarle.