Ángel Pérez, el español que lleva la experiencia del Real Madrid a Bolivia

El español Ángel Pérez García llegó a Bolivia con todas las enseñanzas que le dejó su trayectoria en el Real Madrid como jugador e instructor de entrenadores, para asumir el reto de hacer brillar al Nacional Potosí, actual colista del torneo boliviano Clausura.

"Me parece un equipo interesante, hablé con el presidente del club, acordamos y acepté porque es un reto bonito y podemos hacer un buen trabajo", dijo el entrenador español en una entrevista con Efe.

Nacido en Madrid en 1957, Pérez jugó para el Real Madrid, el Real Murcia y el Elche y, siendo director técnico, pasó por los banquillos de clubes como el New Radiant, en las Islas Maldivas, y el polaco Piast Gliwice, entre otros.

El madrileño confesó que la formación recibida en la institución merengue desde sus 15 años fue vital para su carrera futbolística como jugador y ahora como entrenador.

"El Real Madrid tiene los mejores entrenadores, los mejores métodos de enseñanza, los detalles técnicos, tácticos y estratégicos que te llevan a ser un buen futbolista profesional y tuve la suerte de tener esos grandes maestros que me prepararon", resaltó Pérez.

A su juicio, los blancos tienen actualmente el mejor equipo de su historia. "Los 24 son muy buenos y considero que es la mejor plantilla de la historia del Real Madrid", sostuvo Pérez.

Pérez es recordado como un jugador mítico por el histórico marcaje en 1980 al goleador británico Kevin Keegan, del Hamburgo, en las semifinales de la Copa de Europa.

Este hecho, considerado como uno de los hitos más importantes en marcajes en la historia del fútbol a nivel mundial, fue algo que, según dijo, le marcó "para bien".

"Hacer uno de los hitos que ha marcado la historia del fútbol es muy fuerte y (estoy) contento de que lo consideren así", expresó.

El entrenador también participó formando entrenadores en Guatemala y Panamá con las escuelas del Real Madrid, una etapa de la que conserva gratos recuerdos y que también le hizo interesar por el fútbol de América del Sur.

"El fútbol sudamericano, quizá por el clima, es un fútbol más tranquilo, más lento, pero de calidad", expresó.

Su nueva casa es Potosí (suroeste), situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, aunque, según afirmó, la altitud no es importante porque el cuerpo humano es una "máquina perfecta" que se puede adaptar a cualquier situación.

Pérez es el tercer entrenador que llega al Nacional Potosí este año, ya que el argentino Carlos Leeb renunció en agosto por diferencias con los dirigentes y su compatriota Víctor Hugo 'Copito' Andrada fue cesado la semana pasada por los malos resultados de la Banda Roja en lo que va del torneo local.

Pérez se ha propuesto que el equipo se clasifique a la próxima edición de la Copa Sudamericana, aunque consideró que el reto inmediato es empezar a ganar para "salir del puesto de ahí abajo".

El técnico también quiere subir la autoestima de sus dirigidos para que puedan funcionar las tácticas que propondrá para el conjunto boliviano.

"Cuando se tienen tantos partidos sin ganar se tiene una mentalidad de perdedor, entonces enseguida bajan los brazos, por eso hay que subir la autoestima para que crean en ellos mismos", señaló.

El español es muy riguroso estudiando al equipo que va dirigir, como también a sus rivales, por lo que hizo una investigación de los doce equipos de la liga boliviana para basar su trabajo en los puntos fuertes del Nacional Potosí y los débiles de los rivales.

"Cuando voy a un equipo lo que hago es conocer perfectamente a todos los equipos, a todos los jugadores y conocer cómo se están haciendo goles y analizo el resto de equipos. Me gusta saber cómo juegan, tengo un archivo de cada uno de los doce equipos", contó.