Árbitros de Uruguay continúan en huelga y no habrá fútbol este fin de semana

Montevideo, 28 sep (EFE).- El gremio de árbitros del fútbol uruguayo (AUDAF) resolvió continuar con el paro que se estableció el pasado sábado luego de que dos jueces fueran agredidos en un partido juvenil, por lo que no habrá fútbol en el país este fin de semana en ninguna categoría.

En una asamblea extraordinaria que se realizó este miércoles, los árbitros decidieron continuar con el paro hasta que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resuelva las sanciones al club Platense, que para ellos es el principal responsable de los incidentes en su partido contra el Basañez.

El paro provocó que cinco duelos de la sexta jornada del Torneo Clausura no pudieran jugarse y esa jornada quedó ahora pospuesta hasta que se resuelva el fallo de la AUF, que no tiene previsto reunirse hasta la próxima semana.

"Mantener la paralización de todas las actividades arbitrales en todas las categorías, disciplinas y divisionales hasta tanto no falle el tribunal competente", indica el comunicado emitido por la AUDAF luego de la asamblea.

En el partido que disputaban ambos equipos juveniles de la Segunda B Nacional, la tercera división profesional, jugadores e hinchas golpearon a un árbitro que estaba de particular observando el partido y a una jueza asistente que salió del campo para defenderlo.