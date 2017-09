La atacante Cristiane renuncia a la selección brasileña de fútbol tras el cambio de entrenador

Río de Janeiro, 27 nov (EFE).- La atacante Cristiane, una de las estrellas de la selección femenina de fútbol de Brasil y elegida la tercera mejor futbolista del mundo en 2007, anunció hoy su decisión de retirarse definitivamente del equipo nacional por discrepar con el cambio de entrenador.

Cristiane, jugadora del Changchun Yatai chino, anunció su renuncia a la selección dos días después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciara el nombramiento de Oswaldo Álvarez 'Vadao' como nuevo técnico de la selección femenina en sustitución de Emily Lima, destituida el pasado viernes.

Lima, que solamente comandó por diez meses la selección de Brasil pero contaba con el apoyo de la mayoría de las jugadoras, fue destituida sin explicación oficial y al parecer por los resultados negativos del equipo en los últimos partidos.

"Es la decisión más difícil que ya tomé en mi vida hasta hoy, profesionalmente, y la pensé durante varios días. Escuché varias peticiones para revisarla, incluso de otras jugadoras, pero no veo otra alternativa ante los últimos acontecimientos, que ya no tengo fuerzas para aguantar", afirmó la delantera de 32 años en un vídeo que publicó en las redes sociales para anunciar su decisión.

Cristiane fue una de las jugadoras que firmó una carta dirigida a la Confederación Brasileña de Fútbol pidiendo que Emily Lima, la primera mujer en asumir como seleccionadora brasileña, permaneciera en el cargo.

En respuesta el órgano rector anunció la salida de Lima y el regreso de Álvarez, destituido del mismo cargo a finales del año pasado tras el fracaso del equipo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, de los que salió sin la esperada medalla.

La entrenadora destituida, que había comandado las selecciones sub'15 y sub'17 de Brasil, al parecer cayó por sus malos resultados y por las cinco derrotas que la selección femenina encajó en los últimos seis partidos, en los que se midió a selecciones destacadas del fútbol femenino como Australia y Estados Unidos.

"Simplemente sacaron a esa comisión (técnica) en muy poco tiempo. A todas las jugadoras nos estaba gustando su trabajo. No es posible entenderlo... Todas las comisiones que pasaron tuvieron mucho tiempo de trabajo y consiguieron cumplir su ciclo ¿Por qué esta no tuvo ni siquiera una oportunidad? ¿Porque es mujer?", se preguntó la jugadora, la más experimentada de la selección brasileña junto a la famosa Marta.

Cristiane también criticó otras decisiones y proyectos de la CBF, como la negativa de la entidad de poner a la venta las camisetas oficiales con los nombres de las jugadoras y la falta de ayuda financiera.