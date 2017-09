Bale encabeza la lista de Gales para los partidos contra Georgia e Irlanda

Londres, 28 sep (EFE).- El jugador del Real Madrid Gareth Bale encabeza una vez más la convocatoria de Gales para los trascendentales partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Georgia (6 de octubre) y República de Irlanda (9 de octubre).

En la lista de 23 futbolistas, anunciada este jueves por el seleccionador, Chris Coleman, vuelve a estar el jovencísimo centrocampista Ethan Ampadu, de 17 años, quien fichó el pasado verano por el Chelsea procedente del Exeter.

Ampadu ya fue llamado para los dos últimos compromisos internacionales, pero no debutó. Esta vez llega tras haber jugado sus primeros minutos con la camiseta del Chelsea: la pasada semana, en la goleada en la Copa de la Liga sobre el Nottingham Forest (5-1).

Las principales novedades anunciadas por Coleman son el extremo del Sheffield United David Brooks y el guardameta del Preston North End Chris Maxwell. Ambos podrían debutar con la absoluta.

Las únicas bajas reseñables de los 'Dragones' para las dos últimas jornadas de la fase de clasificación son los defensas suplentes Jazz Richards (Cardiff City) y James Collins (West Ham), fuera ambos por lesión, en la que es una convocatoria con jugadores muy jóvenes: Ampadu (17 años), Ben Woodburn (17) y David Brooks (20), son los ejemplos más claros.

"David se lo ha ganado. Ha estado a un gran nivel en la sub-21 (...) y es alguien a quien hemos seguido durante muchos años", dijo Coleman sobre Brooks, quien eligió representar a Gales en lugar de Inglaterra.

El seleccionador, además, no ocultó su satisfacción por el gran estado de forma de los dos 'pesos pesados' de la lista: Gareth Bale y Aaron Ramsey, quien está a punto de jugar su encuentro internacional número 50.

"Gareth y Rambo está en un gran momento de forma y eso es muy positivo para nosotros. Es importante que los dos estén jugando tan bien", declaró el técnico.

Gales marcha en segunda posición del Grupo D después de no poder pasar del empate ante Austria y Moldavia el pasado de septiembre. A falta de dos jornadas, los 'Dragones' están a cuatro puntos del líder, Serbia.

Bale, Ramsey y compañía se miden con Georgia en Tbilisi el próximo 6 de septiembre, antes de recibir a la República de Irlanda en Cardiff el lunes 9 de octubre.

- Convocatoria de Gales para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia 2018 ante Georgia y República de Irlanda:

Porteros: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Liverpool), Chris Maxwell (Preston North End).

Defensas: Chris Gunter (Reading), James Chester (Aston Villa), Ashley Williams (Everton), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Neil Taylor (Aston Villa), Tom Lockyer (Bristol Rovers).

Centrocampistas: Ethan Ampadu (Chelsea), Joe Allen (Stoke), Joe Ledley (Derby County), David Edwards (Reading), Andy King (Leicester), Aaron Ramsey (Arsenal), Jonathan Williams (Sunderland), Marley Watkins (Norwich).

Atacantes: Gareth Bale (Real Madrid), Hal Robson-Kanu (West Bromwich), Sam Vokes (Burnley), Tom Lawrence (Derby County), Ben Woodburn(Liverpool), David Brooks (Sheffield United).