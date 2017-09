El Bayer visita al Hertha en medio de vientos de crisis

Berlín, 28 sep (EFE).- El Bayern visita el domingo al Hertha Berlín en medio de los vientos de crisis que han vuelto a desatarse tras la goleada encajada por el club bávaro ante el PSG por 3-0, en un partido de Champions que le ha acarreado duras críticas al entrenador Carlo Anelotti.

"Eso que vimos no fue el Bayern", dijo el presidente del consejo directivo, Karlheinz Rummenigge, al término del encuentro de anoche.

Rummenigge anunció también "consecuencias", sin precisar a qué se refería con ello.

Las críticas a Ancelotti empiezan por la alineación inicial que utilizó, dejando en el banquillo a Mats Hummels, Arjen Robben y Franck Ribery, por la falta de un planteamiento defensivo claro y por el planteamiento táctico, un 4-3-3 que el Bayern nunca había jugado hasta ahora.

En la Bundesliga, además, el Bayern marcha actualmente tercero, tres puntos por debajo del líder, Borussia Dortmund, y un punto por debajo del Hoffenheim.

El Dortmund, por su parte, vista el sábado al Augsburgo, uno de los equipos sorpresa de la temporada que, con bajo presupuesto y sin grandes nombres, marcha de momento en el quinto lugar.

El líder llega a ese partido con una gran racha en la Bundesliga, que contrasta con su situación en el escenario europeo en el que ha perdido sus dos partidos en la Liga de Campeones, frente al Tottenham y el Real Madrid, y tiene muy difícil sobrevivir en la competición.

No obstante, para el Dortmund la prioridad es la Bundesliga, que no gana desde 2012, y procurará romper la hegemonía que ha mostrado el Bayern en las últimas cinco temporadas.

El Hoffenheim visitará el domingo al Friburgo, un equipo que todavía no ha logrado ganar su primer partido en esta edición de la Bundesliga.

Partidos de la próxima jornada:

Viernes:

Schalke-Bayer Leverkusen

Sábado:

Borussia Mönchengladbach-Hannover 96, Eintracht-Stuttgart, Augsburgo-Borussia Dortmund, Wolfsburgo-Maguncia y Hamburgo-Werder Bremen.

Domingo:

Friburgo-Hoffenheim, Hertha-Bayern y Colonia-RB Leipzig.