Bernardi asume como entrenador de Estudiantes de La Plata

Buenos Aires, 27 sep (EFE).- Lucas Bernardi asumió hoy como entrenador de Estudiantes de La Plata, tras la renuncia del uruguayo Gustavo Matosas, y dijo que su objetivo es "sacarle el máximo a los futbolistas".

"La impronta la dan los futbolistas y no el entrenador. Lo más importante no es lo que yo quiera, sino lo que quiera el plantel", sostuvo en rueda de prensa Bernardi, que firmó contrato hasta diciembre de 2018.

"Se van a encontrar con un técnico trabajador. Voy a devolver la confianza con trabajo. Es un gran paso en mi carrera porque estoy representando un escudo que tiene mucha historia. Mi objetivo es sacarle el máximo a los futbolistas", añadió.

El entrenador dirigió hoy su primera práctica de cara al partido del sábado ante Temperley de la quinta jornada de la Superliga Argentina.

El 'Pincha' fue eliminado en treintaidosavos de final de la Copa Argentina y en octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bernardi, que hoy cumplió 40 años, debutó como entrenador en Newell's Old Boys a mediados de 2015. En 2016 tuvo un paso fugaz por Arsenal, donde solo dirigió cinco partidos, y luego comandó a Godoy Cruz, desde diciembre de 2016 hasta mediados de 2017.

"Me considero un director técnico en formación, siempre estoy aprendiendo. Llego para intentar potenciar lo que se hacía bien y solucionar lo que se hacía mal", sentenció Bernardi.