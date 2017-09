El Boca Juniors pone en juego el liderato ante el recién ascendido Chacarita

Buenos Aires, 28 sep (EFE).- El Boca Juniors, líder de la Superliga Argentina con puntuación ideal, recibirá el domingo en la Bombonera al Chacarita, que ascendió en este torneo y todavía no ganó, mientras que el River Plate, segundo, visitará al Tigre en la quinta jornada, que comienza este viernes.

Tras la inesperada eliminación de la Copa Argentina ante el Rosario Central, el equipo xeneize buscará rehabilitarse ante su público para mantener el pleno de puntos.

En la Superliga, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ganó los cuatro partidos que jugó y sólo encajo un gol.

El vigente campeón no tiene lesionados ni suspendidos entre los habituales titulares.

Darío Benedetto, máximo artillero del certamen anterior y del actual, acaparará todas las miradas porque es una de las opciones que maneja el seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, para jugar el próximo 5 de octubre ante Perú en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

El Chacarita perdió en este torneo con Talleres (1-0), empató con Atlético Tucumán (1-1) y Tigre (1-1) y tiene un partido pendiente ante el Argentinos Juniors, el otro equipo recientemente ascendido.

También será un duelo especial para el centrocampista colombiano del Boca Juniors Edwin Cardona porque se enfrentará a su hermano menor, Mateo Cardona.

El River Plate intentará resarcirse del empate en la jornada anterior ante el Argentinos Juniors (1-1) y volver a la senda triunfal.

El 'Millonario' cuenta con la inyección anímica que significó la vuelta a los entrenamientos del uruguayo Rodrigo Mora, que fue operado hace tres meses y, aunque no podrá jugar hasta comienzos del año que viene, es muy querido por sus compañeros y los hinchas.

El River Plate tampoco tiene lesionados o suspendidos entre los habituales titulares.

El entrenador, Marcelo Gallardo, planea alinear a sus mejores jugadores porque el próximo partido de la Copa Libertadores, la ida de las semifinales ante el Lanús, es el 24 de octubre.

El 'Millonario' también se enfrentará a un equipo que todavía no ganó en el torneo.

El Tigre empató con Chacarita (1-1) y Belgrano (0-0) y perdió con Vélez Sarsfield (0-3) y Patronato (1-3).

El Banfield, tercero con nueve puntos, a tres del Boca Juniors, también protagonizará un duelo ante un rival que todavía no venció.

'El Taladro' recibirá el lunes a Arsenal, colista con cero puntos tras perder ante Estudiantes de La Plata (2-1), Colón (0-1), San Lorenzo (1-0) y Temperley (0-1).

El Patronato, que también tiene nueve unidades y es uno de los equipos revelación, visitará el domingo al Talleres.

San Lorenzo y Colón, que tienen ocho puntos, jugarán entre sí el domingo.

El equipo azulgrana todavía no contrató entrenador tras la renuncia del uruguayo Diego Aguirre el pasado 22 de septiembre.

Además, el Racing Club visitará al Argentinos Juniors el sábado y el Independiente recibirá al Vélez Sarsfield el domingo.

- Programa de la quinta jornada (29/09 al 2/10:

Viernes 29/09: Defensa y Justicia-Huracán, Unión-Olimpo y Atlético Tucumán-Belgrano.

Sábado 30.09: San Lorenzo-Colón, Temperley-Estudiantes, Gimnasia-Lanús y Argentinos Juniors-Racing Club.

Domingo 01.10: Talleres-Patronato, San Martín de San Juan-Rosario Central, Independiente-Vélez Sarsfield, Boca Juniors-Chacarita Juniors y Tigre-River Plate.

Lunes: 02.10: Banfield-Arsenal y Newell's Old Boys-Godoy Cruz.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 4 4 0 0 12 1 12

.2. River Plate 4 3 1 0 8 3 10

.3. Banfield 4 3 0 1 8 4 9

.4. Patronato de Paraná 4 3 0 1 7 5 9

.5. Colón 4 2 2 0 5 2 8

.6. San Lorenzo 4 2 2 0 5 2 8

.7. Unión 4 2 2 0 5 2 8

.8. Talleres 4 2 1 1 7 4 7

.9. Huracán 4 2 1 1 5 4 7

10. Vélez Sársfield 4 2 1 1 5 4 7

11. Belgrano 4 2 1 1 4 3 7

12. Godoy Cruz 4 2 0 2 5 7 6

13. Racing Club 4 1 2 1 5 3 5

14. Lanús 4 2 0 2 4 6 6

15. Independiente 4 1 1 2 4 4 4

16. Newell's Old Boys 4 1 1 2 3 3 4

17. San Martín San Juan 4 1 1 2 3 4 4

18. Gimnasia La Plata 4 1 1 2 6 8 4

19. Estudiantes 4 1 1 2 3 5 4

20. Atlético Tucumán 4 1 1 2 4 6 4

21. Defensa y Justicia 4 1 1 2 7 10 4

22. Temperley 4 1 1 2 3 6 4

23. Rosario Central 4 0 3 1 2 6 3

24. Chacarita Juniors 3 0 2 1 2 3 2

25. Tigre 4 0 2 2 2 7 2

26. Argentinos Juniors 3 0 1 2 4 5 1

27. Olimpo 4 0 1 3 1 7 1

28. Arsenal 4 0 0 4 1 5 0.