Butrón no cree que Argentina reciba a Perú con la hostilidad de Chile en 1997

Lima, 28 sep (EFE).- El experimentado portero de la selección peruana Leao Butrón expresó hoy su convicción que Argentina no recibirá a Perú con la hostilidad que Chile lo hizo en 1997, cuando ambos combinados también se jugaban la clasificación al Mundial.

"Cada historia es distinta. También se habla mucho del partido de 1969 donde Perú dejó a Argentina fuera del Mundial, pero tenemos que estar aislados", dijo Butrón, de 40 años.

El guardameta del Alianza Lima indicó que la selección peruana llegará a Buenos Aires un día antes de enfrentar a Argentina en la Bombonera, pero no augura grandes problemas por parte de los hinchas locales.

"Con Argentina no hay tanta rivalidad como con Chile. Todas las experiencias pueden sumar y yo creo que será distinto", agregó.

Hace veinte años, Perú se quedó fuera del Mundial de Francia 1998 por la diferencia de goles con Chile, que le goleó por 4-0 en Santiago de Chile en la penúltima jornada, con un triplete de Marcelo Salas.

Tanto Butrón como el también portero José Carvallo manifestaron su sorpresa por la rápida recuperación de Pedro Gallese, titular habitual en la portería de la selección peruana, que se perdió los partidos contra Bolivia y Ecuador por una lesión en un dedo de las manos.

El médico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Julio Segura explicó hoy que Gallese se está entrenando con normalidad porque no siente molestias, por lo que puede estar en condiciones de jugar frente a Argentina si así lo considera el cuerpo técnico.

Perú y Argentina están en la cuarta y quinta plazas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, ambos con 24 puntos, y se enfrentarán el 5 de octubre antes de cerrar el proceso clasificatorio ante Colombia y Ecuador, respectivamente.