Cesc: "Hemos planteado el partido de forma diferente y ha salido muy bien"

Madrid, 27 sep (EFE).- El centrocampista español del Chelsea inglés Cesc Fábregas explicó tras la victoria de su equipo en la Liga de Campeones por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano que plantearon el partido "de forma diferente" y eso salió "muy bien" e hicieron "un partido muy completo".

"Hoy hemos planteado el partido de una manera diferente y ha salido muy bien. Hemos reforzado el mediocampo, hemos salido con tres y la verdad que nos ha salido, no diría perfecto pero un partido muy completo del primer minuto al último", comentó el jugador del conjunto inglés tras el encuentro.

Cesc explicó que la jugada que dio lugar al gol de la victoria, del belga Michy Batshuayi en el último minuto del descuento, forma parte de una estrategia habitual del equipo, que saca las faltas en corto para armar jugadas en lugar de lanzar balones directos al área para el remate.

"Es una de las cosas que hacemos, muy pocas veces la tiramos arriba. Hoy lo hemos hecho un poco más porque ellos lo sabían al principio y venían a presionar mucho. A la última se han despistado un poco, se pensaban que tiraríamos un balón a la olla a la desesperada, hemos sido fieles a nuestras ideas y ha salido bien", explicó.

Fábregas también comentó la adaptación de su compatriota Álvaro Morata, que hoy marcó el gol del empate y tuvo ocasiones para anotar alguno más, y la salida del hispanobrasileño Diego Costa, que ha retornado al Atlético, con el que jugará a partir de enero cuando lo permita la sanción de la FIFA al club madrileño.

"Yo con Diego (Costa) tenía una relación especial, que llevábamos de varios años y con Álvaro (Morata) nos estamos entendiendo muy bien, la verdad. Llevamos unos cuantos partidos juntos pero segurísimo que la conexión va a funcionar", expresó.

Cesc cree que el exdelantero del Real Madrid se ha adaptado "muy bien" algo que "no es difícil" en el Chelsea.

"Todo el mundo te lo hace muy fácil, somos muchos españoles aquí. Él aprende inglés porque obviamente lo tiene que hacer y es una experiencia brutal para él, pero en el vestuario todo el mundo habla español y eso le ha facilitado mucho las cosas", añadió.

A nivel personal, Cesc se considera "una pieza muy importante" en el esquema del entrenador italiano Antonio Conte. "Los minutos lo avalan y a seguir compitiendo para no salir nunca del once", añadió.

El centrocampista español del Chelsea dijo que tiene "ilusión" y "muchísimas ganas" de retornar a la selección nacional, cuyo técnico Julen Lopetegui dará el próximo viernes una nueva convocatoria para los partidos contra Albania e Israel.

"Siempre tengo la misma ilusión, me siento con muchísimas ganas de poder volver otro día, ojalá sea el viernes, o la próxima... Ahora no pienso en ello, el sábado tenemos un partidazo contra el City, nos jugamos muchísimo y que sea lo que sea", finalizó.