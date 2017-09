Delph y Forster, novedades en la lista de Inglaterra, de la que se cae Vardy

Londres, 28 sep (EFE).- El centrocampista del Manchester City Fabian Delph y el guardameta del Southampton Fraser Forster son las principales novedades en la convocatoria de Inglaterra para sus dos últimos partidos de la fase de clasificación del Mundial de Rusia 2018, frente a Eslovenia (5 octubre) y Lituania (8 octubre).

En la lista de 26 hombres, anunciada este jueves por el seleccionador, Gareth Southgate, no está, sin embargo, el delantero Jamie Vardy (Leicester), aquejado de unas molestias.

"Estoy seguro de que jugará con el Leicester el fin de semana, aunque no es seguro. Pero necesita una inyección después del encuentro, lo que automáticamente hace que sea descartado para jugar con Inglaterra", dijo el técnico.

"No es ideal, ya que nos faltan muchos futbolistas importantes por lesión. No creo que este equipo sea tan fuerte como me gustaría", subrayó.

Además de Vardy, también son baja el centrocampista Nathaniel Chalobah (Watford), el delantero Danny Welbeck (Arsenal) y el portero Tom Heaton (Burnley), todos lesionados.

Southgate, asimismo, despejó la duda sobre la posible convocatoria de Dele Alli, quien está siendo investigado por la FIFA por hacer un corte de mangas durante el partido del mes pasado en Wembley contra Eslovaquia (2-1), y lo incluyó en la lista.

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ya había dejado claro que recurriría cualquier sanción de la FIFA a Dele, quien podría recibir una suspensión de cuatro partidos, lo que pondría en peligro su presencia en la próxima Copa del Mundo de Rusia.

La principal novedad en la convocatoria es el centrocampista del City Fabian Delph, que no era llamado desde noviembre de 2015, cuando jugó contra España.

"Creemos que es un gran jugador. Fue alguien muy importante con Roy (Hodgson) en el banquillo y ha tenido mala suerte con las lesiones. Está en un club en el que no ha dispuesto de muchas oportunidades, pero ha conseguido entrar en la dinámica y ahora lo está haciendo bien", afirmó Southgate.

Inglaterra, que está a un paso de certificar su presencia en Rusia, lidera el Grupo F de la fase de clasificación para la Copa del Mundo, con 20 puntos, cinco más que Eslovaquia y seis por encima de Eslovenia y Escocia.

Los 'Three Lions' recibirán el jueves 5 de octubre a Eslovenia en el estadio de Wembley, antes de desplazarse tres días después a Vilna para verse las caras con Lituania.

-- Convocatoria de Inglaterra para los compromisos ante Eslovenia y Lituania:

Guardametas: Joe Hart (West Ham), Fraser Forster (Southampton), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton).

Defensas: Ryan Bertrand (Southampton), Aaron Cresswell (West Ham), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), John Stones (Manchester City), Michael Keane (Everton), Chris Smailling (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur)

Centrocampistas: Eric Dier (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Jake Livermore (West Brom), Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Dele Alli (Tottenham Hotspur).

Atacantes: Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jermain Defoe (Bournemouth), Daniel Sturridge (Liverpool).