Diego Costa comenzó su ´pretemporada´ con el Atlético

Majadahonda (Madrid), 28 sep (EFE).- El delantero hispanobrasileño Diego Costa, que completó el martes su fichaje por el Atlético de Madrid, en el que no podrá debutar hasta enero por la sanción de la FIFA, comenzó a entrenarse junto al preparador físico del club, el uruguayo Óscar Ortega.

La ausencia del preparador charrúa, el 'Profe' como es conocido entre la plantilla, de la sesión matinal de los jugadores que no fueron titulares ayer en la derrota en la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés (1-2) estuvo motivada porque el preparador físico principal del Atlético estaba ya trabajando específicamente con Costa.

El delantero hispanobrasileño ya se entrenó ayer, según confirmaron a EFE fuentes del club, y continuó hoy esta 'pretemporada' tardía que realizará hasta el 1 de enero de 2018, cuando caduca la sanción de la FIFA que impide al Atlético inscribir jugadores.

Según indicó el club en su página web, la sesión de este jueves fue la primera en la que tuvo contacto con el césped y realizó ejercicios con balón, ya que el miércoles se entrenó exclusivamente en el gimnasio y hoy combinó ese trabajo con golpeo del esférico sobre el campo 1 de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda.

Costa lleva sin disputar un partido de fútbol oficial casi cuatro meses, desde el 11 de junio, cuando jugó con la selección española ante Macedonia en Skopje. Tras las vacaciones, el jugador fue apartado por el técnico del Chelsea, el italiano Antonio Conte, y no llegó a ejercitarse con el conjunto inglés.

Por lo tanto, el nuevo dorsal 18 del Atlético tiene por delante tres meses para ponerse a punto y estar al mismo ritmo que sus compañeros. De momento, su pretemporada comenzó con trabajo en solitario, bajo la atenta mirada del 'Profe' Ortega.