Digne y Varane vuelven a la selección francesa

París, 28 sep (EFE).- El madridista Raphael Varane y el barcelonista Lucas Digne volvieron a ser convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, que también incluyó en su lista al blaugrana Samuel Umtiti y al atlético Antoine Griezmann.

Digne y Varane no habían jugado con la camiseta "bleu" desde junio pasado, por motivos diversos, y retornan a la lista para disputar los dos últimos duelos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, contra Bulgaria el próximo día 7 y frente a Bielorrusia tres días más tarde.

El seleccionador francés hizo una lista continuista en la que no incluyó a los sevillistas Wissam ben Yedder y Sébastien Corchia, que en las últimas semanas están siendo seguidos por los responsables de la selección francesa.

"Ben Yedder forma parte de los jugadores que seguimos, pero sabe que hay mucha competencia. El partido de Liga de Campeones (en el que marcó tres goles) le ayuda, está haciendo buenas cosas, tiene opciones como todos los preseleccionados y él es uno de ellos", señaló.

Deschamps afirmó que le considera seleccionable, aunque el atacante del Sevilla también puede optar por la selección de Túnez.

El delantero ha pagado la estabilidad que busca en el grupo Deschamps a menos de un año del Mundial, para el que Francia está en buena disposición para clasificarse.

Líder del grupo A, con un punto de ventaja sobre Suecia y a falta de dos jornadas para el final, el seleccionador aseguró que "ni siquiera se imagina" quedarse fuera del Mundial de Rusia.

"Ni siquiera lo pienso. Tengo un objetivo y hago todo lo posible para conseguirlo", afirmó el técnico.

El empate logrado en la última jornada frente a la modesta Luxemburgo ha generado dudas en la selección, pero Deschamps continúa pensando que aquel resultado se debió más a la falta de puntería que a un mal partido de sus jugadores.

"Pese al mal resultado estamos en la mejor plaza y dependemos de nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible para lograr el objetivo", aseguró.

Deschamps tuvo palabras especialmente elogiosas para el atacante Kyliam Mbappé, autor de un gran partido en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

"En todo va muy deprisa, todo lo hace muy rápido. No quiero lanzarle muchas flores. Lo que es capaz de hacer a su edad es excepcional. Tiene cualidades por encima de la media que le permiten ser eficaz. No estoy seguro de que eso justifique el precio de su traspaso, pero hace cosas que salen de lo ordinario", aseguró.

El seleccionador destacó que el exjugador del Mónaco no ha bajado su rendimiento al cambiar de posición en el París Saint-Germain, donde juega a la derecha, mientras que en su anterior club lo hacía en el centro.

"No le ha impedido mantener la eficacia. Él siempre dice que puede jugar en varias posiciones. Yo lo creo, a condición de que se le deje cierta libertad para que pueda moverse por todo el ataque", comentó.

También se refirió el entrenador a la convocatoria del parisiense Layvin Kurzawa, después de que se desvelara un vídeo en el que se mofaba de Deschamps.

"Es un asunto privado y he tomado la decisión de seleccionarle", zanjó el entrenador.

Cuatro personas están arrestadas por haber tratado de chantajear al defensa del PSG a cambio de no difundir un vídeo en el que criticaba a Deschamps.

- Lista de Deschamps:

Porteros: Alphonse Areola (París SG/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Marsella/FRA)

Defensas: Lucas Digne (Barcelona/ESP), Christophe Jallet (Niza/FRA), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Laurent Koscielny (Arsenal/ING), Layvin Kurzawa (París SG/FRA), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Samuel Umtiti (Barcelona/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Adrien Rabiot (París SG/FRA), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/ALE)

Delanteros: Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Olivier Giroud (Arsenal/ING), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Arsenal/ING), Thomas Lemar (Mónaco/FRA), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Dimitri Payet (Marsella/FRA), Florian Thauvin (Marsella/FRA).