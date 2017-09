Gerard Piqué pide a los catalanes que se expresen pacíficamente hasta el 1-O

Barcelona, 28 sep (EFE).- El jugador del Barcelona Gerard Piqué se ha posicionado hoy a favor de que los catalanes se expresen "pacíficamente" hasta 1 de octubre, día en el que el Govern ha convocado un referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos bien alto y bien fuerte", ha escrito el central azulgrana, que en su mensaje publicado en la red social Twitter ha añadido la etiqueta #Votarem (Votaremos).

No es la primera ocasión que Piqué se muestra favorable al derecho a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque nunca se ha posicionado a favor de la independencia.

De hecho hace unos meses, en una entrevista concedida a la revista Papel, explicaba que "no tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia" de Cataluña.