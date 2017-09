Milán, Arsenal, Lazio, Zenit, Niza, Steaua y Dinamo Kiev, marcan distancia

Madrid, 28 sep (EFE).- El Milan, el Arsenal, el Lazio, el Zenit San Petersburgo, el Niza, el Braga, el Steaua, el Dinamo Kiev y el Ostersunds sueco, obtuvieron su segunda victoria para establecerse como dominadores en sus respectivos grupos de la Liga Europa, que contempló un decepcionante papel de los representantes españoles.

Ninguno de los tres equipos de LaLiga ganó. El Villarreal empató ante el Maccabi en Israel (0-0). El Athletic y la Real Sociedad perdieron contra el Zorya ucraniano y el Zenit San Petersburgo.

El Lyon y el Everton prolongaron también su aspecto gris en la competición. Igual que el AEK Atenas del español Manolo Jiménez y el Hoffenheim alemán, al que remontó el Ludogorets búlgaro.

Los españoles Adrián Sardinero y Héctor Yuste frustraron el primer triunfo del Everton en Europa y proporcionaron un empate al Apollon chipriota en Goodison Park a pesar del reencuentro con el gol de Wayne Rooney (2-2). El equipo inglés es el último del cuarteto que domina el Atalanta, que empató con el Lyon (1-1) gracias al tanto de Alejandro Gómez en la segunda parte.

El Milán sufrió ante el Rijeka, al que solo pudo ganar en el tiempo añadido con un gol de Patrick Cotrone. El combinado rossonero se situó con 2-0 gracias al portugués André Silva y al argentino Mateo Musacchio. Pero en cinco minutos del tramo final el representante croata igualó gracias a Boadu Maxwell Acosty y Josip Elez. Cotrone evitó la decepción milanista, que sumó su segundo triunfo.

Además, en el mismo grupo, el doblete de Marko Livaja no sirvió al AEK Atenas, que igualó con el Austria Viena (2-2) gracias a Christoph Monschein e Ismael Tajouri.

El Zenit San Petersburgo acentuó el mal momento de la Real Sociedad, que sufrió su cuarta derrota seguida. El bloque que entrena Roberto Mancini no dio opción a los españoles que a los veinte minutos ya tenía una desventaja de dos goles, anotados por el argentino Emiliano Rigoni y Aleksandr Kokorin, que firmó también el tercero, después de que Diego Llorente acortara distancias y alentara las intenciones donostiarras (3-1).

Aún así, la Real es segunda, por detrás del Zenit, después de que el Rosenborg ganara al Vardar Skopje (3-1).

El Arsenal acentuó su condición de aspirante. Ganó en Bielorrusia al BATE Borisov (2-4) con el doblete de Theo Walcott a los que se sumaron las dianas de Rob Holding y el francés Oliver Giroud.

Sin embargo, el Colonia prolongó su crisis en el torneo europeo. Cayó en Alemania contra el Estrella Roja, al que le sirvió el tanto de Richmond Boakye.

El Lazio y el Niza comparten el dominio del Grupo K. Totalizan los seis puntos tras ganar, respectivamente, al Zulte Waregem belga, que cayó en Roma (2-0) propiciado por el ecuatoriano Felipe Caicedo y Ciro Immobile, y el Vitesse, batido en Francia por el doblete de Alessane Plea y Allan Saint-Maximin (30).

El Ostersunds sueco es el sorprendente líder del K. Ganó al Hertha Berlín con gol de Brwa Nouri, de penalti, presumible aspirante junto al Athletic, que fracasó en San Mamés y cayó contra el Zorya de Ucrania, que rentabilizó el acierto de Igor Kharatin.

El Staua ganó a domicilio al Lugano (1-2) beneficiado por la puntería de Constantin Budescu y Junior Maranhao y es el primer clasificado del Grupo G que completan el Viktoria Plzen y el Hapoel Beer Sheva, que terminó con el triunfo checo por 3-1.

El Marsella, sin embargo, dio un paso atrás superado en Austria por el Salzburgo (1-0) por el tanto de Munas Dabbur. El Konyaspor turco venció al Vitoria Guimaraes (2-1).

El Braga portugués se hace fuerte en el Grupo C. Venció al Estambul Basaksehir (2-1) y sumó su segundo triunfo. Ahmed Hassa y Fransergio hicieron los tantos lusos mientras que Emre Belozoglu el único del equipo turco. Mientras, el Hoffenheim alemán sigue sin ganar en Europa. Tomó ventaja gracias a Pavel Kaderabek pero el Ludogorets se llevó los tres puntos por la remontada liderada por Svetoslav Dyakov y Jody Lukoki.

El Dinamo Kiev protagonizó una estupenda remontada de dos goles en Belgrado (2-3) para hacerse con los tres puntos a costa del Partizán que se adelantó en la primera parte por medio de Ognjen Ozegovic y Leandre Tawamba. Dos tantos de Junior Moraes y la diana de Vitaliy Buyalskyy dieron el triunfo al bloque ucraniano, líder del Grupo B, donde el Skenderbeu y el Young Boys empataron para completar la jornada.