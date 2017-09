Paco Jémez: "Me he equivocado mucho y lo ha pagado el equipo".

Pachuca (México), 28 sep (EFE).- El español Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, admitió que se equivocó en el planteamiento del partido ante el Pachuca, que aplastó a su equipo por 4-0 en la undécima jornada del Apertura mexicano.

"El equipo tiene que estar tranquilo, ha peleado, ha generado ocasiones de gol y ha hecho un buen partido, pero cometió errores, todos los cometimos, sobre todo yo, me he equivocado mucho y lo ha pagado el equipo", dijo Jémez en conferencia de prensa tras el encuentro.

"Asumo la responsabilidad de la derrota y de los goles encajados", añadió

Jémez señaló que la derrota forma parte del juego y aseguró que perder de esa forma duele. "Solo hemos perdido un partido, prefiero perder un partido por cuatro goles, que perder cuatro partidos por un gol", añadió.

Aseguró que la derrota, con el que su equipo perdió el invicto en el torneo, no causará daño alguno en su equipo ya que lo conoce bien y sobre todo, conoce a sus jugadores.

"No nos va hacer daño, al contrario, nos va servir para mejorar y para entender que en este tipo de cosas hay que tomar el lado positivo", apuntó.

El Cruz Azul se enfrentará el próximo domingo, en la duodécima jornada del Apertura, a los Pumas de la UNAM.