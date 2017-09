La prensa inglesa destaca al "mágico" Batshuayi y al "inteligente" Conte

Londres, 28 sep (EFE).- La prensa inglesa se deshace hoy en elogios hacia el Chelsea y su entrenador, Antonio Conte, y hacia el "mágico" Michy Batshuayi, autor del gol que dio la victoria al conjunto londinense sobre el Atlético de Madrid (m.94) en la segunda jornada de la Liga de Campeones anoche en el Wanda Metropolitano (1-2).

"La magia de Bat", titula en su sección deportiva el diario Daily Mail, junto a una imagen del internacional belga abrazando a su entrenador. "Alegría para Conte después de hundir al Atlético en la última jugada del partido", añade.

The Mirror también dedica su primera página de deportes al '23' del Chelsea y asegura, en un titular muy similar al de sus colegas del Mail, que "Batshuayi, en un espectáculo tardío, hunde al Atlético en la última jugada".

El rotativo británico también destaca la "dirección inteligente" de Conte, que Eden Hazard "le ganó la partida a Griezmann" y que Álvaro Morata "ha demostrado que es un jugador importante en los grandes partidos".

"Antonio Conte inspira al Chelsea en una de sus victorias europeas más importantes", señala The Times en su sección deportiva.

"La identidad del arquitecto de esta victoria sísmica estaba clara desde el momento en que Morata celebró el gol del empate corriendo para celebrar con Conte. El nombre del artífice de uno de los mejores partidos del Chelsea en Europa lo cantaron los aficionados visitantes, adorando el impacto que tiene en ellos", subraya el rotativo.

"Batshuayi marca en los últimos segundos y él y Morata dejan desconsolado a Diego Costa después de una magnífica remontada", publica, por su parte, el sensacionalista y amarillista The Sun, junto a una fotografía del delantero belga y una serie de instantáneas del hispano-brasileño en el palco.