Rubén Pérez: "No le guardo rencor al Atlético"

Madrid, 28 sep (EFE).- El Leganés es el equipo revelación en el tramo inicial de la presente edición de LaLiga y Rubén Pérez (Écija, 1989) su timón en el centro del campo. Capacitado para todo tipo de labores, lo mismo corta el juego que lo confecciona con sutileza. Canterano del Atlético de Madrid, esta jornada se enfrenta a su pasado sin cuentas pendientes. Antes atendió a EFE.

Pregunta: Reciben al Atlético séptimos y con solo tres goles en contra. ¿Cuál es la clave para el buen comienzo del equipo?

R: Principalmente creo que somos un equipo muy generoso, que intentamos ayudarnos entre nosotros. Lo más importante es que defendemos los once, que para un equipo como el nuestro es fundamental.

P: ¿Por qué han mejorado tanto defensivamente con respecto al año pasado?

R: Creo que cuando estás en el campo y ves que no te hacen gol te lo crees más, sabes que estás capacitado para defender mejor. Eso también es importante. Esta semana nos enfrentamos a un gran equipo. Tenemos que saber que será un partido muy difícil, que tenemos que defender todos y esperemos que la portería acabe en cero.

P: ¿Es el Leganés el lugar ideal para encontrar estabilidad?

R: Para un jugador estar más de un año es mejor porque la adaptación siempre es complicada. Estoy muy contento aquí. Creo que estamos haciendo las cosas bien, que el club está creciendo. A día de hoy me plantearía de cara a un futuro continuar aquí varios años.

P: Llegó muy joven al Atlético y se formó en su cantera. ¿Qué le debe?

R: Siempre he dicho que es un club que me ha tratado muy bien, que me ha formado deportiva y personalmente sabiendo que cuando estuve allí había muchísimos jugadores muy jóvenes que venían de fuera. Es un club al que le tengo y le he tenido mucho cariño por todo lo que me ha dado.

P: En el filial coincidió con Koke. ¿Le sorprende comprobar dónde ha llegado?

R: No. Se veía que tenía cosas diferentes. A día de hoy está entre los mejores del mundo en su posición. Es de ese tipo de personas de las que te alegras mucho porque vienen de una familia humilde, que estará encantada viendo dónde está su hijo. Se merece lo mejor. Creo que está en el equipo perfecto para él.

P: ¿Ve muchos cambios entre su etapa en el primer equipo y la actual?

R: Creo que el 'Cholo' le ha dado mucha estabilidad al club. Cuando llegó era un club muy inestable, que ante los grandes no competía como lo hace a día de hoy. Ahora es capaz de ganarle a cualquiera. Se ve un club en general diferente a cuando yo estuve.

P: ¿Le hubiera gustado jugar a las órdenes de Simeone?

R: Siempre he dicho que me hubiese gustado tener alguna oportunidad pero también lo he entendido. Es un club que tiene un presupuesto muy grande, que se puede permitir el lujo de gastarse mucho dinero en jugadores y tener una plantilla competitiva.

No le guardo rencor al Atlético porque al final intentan buscar lo mejor para ellos y no están para darle oportunidades a nadie. Si vales para estar en el primer equipo bien y si no, sales como yo hice. Nunca me arrepiento de tomar la decisión de haber ido allí. Les deseo lo mejor.

P: ¿Ve similitudes entre el 'Cholo' y Garitano?

R: Creo que son dos entrenadores con ideas muy claras, que les gusta que sus equipos defiendan bien y con todos los jugadores. Que no haya espacio entre líneas, que no concedan muchas ocasiones. Los veo muy parecidos.

P: El Leganés mejora sus resultados a cada año que pasa. ¿Dónde está su techo?

R: A día de hoy nuestro objetivo es la permanencia, intentar conseguirla lo antes posible. Tenemos diez puntos y sabemos lo difícil que es conseguir puntos en Primera. De momento estamos muy contentos pero somos conscientes de que durante la temporada nos llegará un bajón como a todos los equipos. Lo que vayamos sumando ahora, bueno es para el final.

Carlos Mateos Gil