Torres: ´Costa no juega hasta enero, hasta entonces pueden pasar muchas cosas´

Madrid, 28 sep (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres aseguró que hasta enero que es cuando puede jugar Diego Costas con el club colchonero "pueden pasar muchas cosas", con respecto a si afectará a sus opciones de titularidad.

"Diego no puede jugar hasta enero y de aquí a enero pueden pasar muchas cosas, ahora es hablar de lo que no sabemos que va a suceder, cuando él venga vendrá para jugar, querrá ganarse un puesto y de aquí a enero nadie sabe que puede pasar", explicó Torres en un acto publicitario con Adidas.

El madrileño reconoció que todos están "encantados" con la llegada de Costa al Atleti ya que era lo que él "deseaba". "Como siempre decimos todo el mundo que viene a sumar y trae compromiso es bienvenido", afirmó.

Para Torres la derrota de anoche ante el Chelsea por 1-2 en Liga de Campeones fue "dura" pero resaltó que el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone ya está pensando en "ganar" el siguiente encuentro.

"Veíamos que un punto después de cómo había ido el partido quizás no era malo, ya que en una fase de grupos puntuar siempre es positivo pero se nos fue.De una mala situación ya ha nacido un nuevo reto y toca pensar en el siguiente partido", manifestó.

"El Chelsea fue mejor y ganó el partido. Hubo un primer tiempo donde ellos se encontraron muy cómodos pero se fueron por detrás en el marcador. Pudimos irnos con el 1-0 al descanso y reforzar lo que queríamos hacer después. Su primer gol llegó tras una jugada quizás más aislada de lo que había sido el primer tiempo", resaltó.

"Ellos se metieron en el partido, tuvieron 10-15 minutos donde parecía que podía llegar el segundo gol y a partir de ahí el encuentro estuvo muy abierto. Tuvimos ocasiones para cerrar el partido pero llegó una jugada al final puntual, una buena combinación entre ellos donde consiguen el 2-1", explicó.

El delantero rojiblanco no entiende las "dudas" que empiezan a salir tras la derrota ya que el equipo hizo un partido "muy serio ante" un candidato "a ganar la Champions". "No tenemos que preocupar de nada sólo en ganar el próximo partido", recalcó.

"Sabemos que tenemos una salida muy complicada, después recibimos en nuestro estadio el partido de vuelta y a la Roma. También veremos lo que pueden hacer tanto Chelsea como la Roma entre ellos pero ya es hablar a largo plazo. Nosotros dependemos de nosotros mismos para estar en la siguiente ronda y eso es lo importante", apuntó.

Torres habló también del "gran nivel" que hay en la Liga de Campeones este año."Estamos viendo una gran competición con grandes equipos, es cierto que la fase de grupo es una cosa y la fase eliminatoria es otra totalmente diferente", subrayó.

"A priori se van a clasificar grandes equipos y grandes equipos se van a quedar en el camino porque no pueden pasar todos. Ha habido grupos muy competitivos y lucharemos por estar entre los mejores", aclaró.

"A los equipos que optaban al campeonato las últimas temporadas se le une los equipos ingleses que parecía que los últimos años habían estado apagados o desaparecidos, ahora sí se puede contar con ellos", valoró.

Torres definió como "fantástico" el inicio de temporada de Álvaro Morata con el equipo dirigido por italiano Antonio Conte. "Le deseo lo mejor del mundo. El Chelsea es un club al que quiero mucho y él es un gran jugador y una gran persona".

"Ojalá le pueda contar muchas cosas mejores a sus hijos que el primer gol en el Metropolitano, sobre todo con la selección", comentó.

El jugador nacido en Fuenlabrada, aseguró que al equipo de su ciudad le toqué el Real Madrid en Copa del Rey es algo "fantástico" para ellos, ya que "van a tener partidos importantes este año" y esto supondrá "un empujón" para afrontar lo que les quede de temporada. "Están haciendo las cosas muy bien, estoy seguro que los próximos años van a ir subiendo de categoría", señaló.

"Pero a nosotros nos ha tocado el Elche que es el que nos ocupa y es donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzo para cuando llegue el partido encararlo de la mejor manera".

Además, reconoció que es un "orgullo" que el estadio de la ciudad donde se ha criado lleve su nombre. "Durante mi carrera he tenido la satisfacción de conseguir muchas cosas y esta es una más", finalizó.