Uruguay dice que Paraguay no presentó una propuesta para organizar el Mundial 2030

Buenos Aires, 27 sep (EFE).- El secretario de Deportes de Uruguay, Fernando Cáceres, dijo hoy que "hay molestia" con Paraguay porque todavía "no ofrecieron una propuesta formal" para organizar junto a ellos y Argentina el Mundial de fútbol 2030.

"Nosotros no tenemos nada contra Paraguay, pero hay molestia porque no ofrecieron una propuesta formal para la organización del Mundial 2030", afirmó Cáceres a la agencia oficial de noticias Télam.

Cáceres incluso reveló que por ese motivo suspendieron una reunión pactada para el próximo martes, en la que se iba a trabajar sobre la candidatura conjunta.

"Desde Argentina sugirieron la posibilidad de que el encuentro se realice en Paraguay, pero para nosotros no es correcto, mientras no haya una propuesta formal y concreta", sostuvo Cáceres.

"Con los dirigentes argentinos estamos trabajando muy bien, de hecho ya tuvimos tres reuniones, muy positivas, pero de repente apareció este supuesto interés de Paraguay para sumarse a la candidatura. Para este tema tenemos que ser muy serios", añadió.

El pasado 31 de agosto el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció a través de Twitter que Paraguay se sumaba a la candidatura conjunta de Uruguay y Argentina para convertirse en sede del Mundial 2030.

Además, a comienzos de este mes la Conmebol publicó un video en el que suma a Paraguay a la candidatura de Uruguay y Argentina, y el presidente la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó el interés de su país en integrarse en la candidatura de Uruguay y Argentina.

En 2030 se cumple el centenario de la primera Copa del Mundo de la FIFA, cuya final se disputó en Montevideo con victoria de la selección uruguaya por 4-2 frente a la Albiceleste.