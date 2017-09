América confía en un triunfo ante Cortuluá para huir del descenso en Colombia

Bogotá, 29 sep (EFE).- El América de Cali buscará este domingo ante Cortuluá, por la fecha 14 de la liga colombiana, un triunfo que le permita salir de las posiciones de descenso directo en las que entró en la jornada pasada luego de empatar 0-0 con Once Caldas y que Jaguares ganara.

Con un triunfo, el equipo caleño, dirigido por el uruguayo Jorge "Polilla" Da Silva, puede pasar en la tabla del descenso a Jaguares, si este no le gana a Tigres, y acercarse a Cortuluá, que está seis puntos por delante.

Para este encuentro, América contará con sus laterales titulares, Juan Camilo Angulo e Iván Vélez, quienes se perdieron el partido con Once Caldas por suspensión.

Sin embargo, el centrocampista Elkin Blanco acumuló su quinta tarjeta amarilla y se perderá el encuentro, al igual que Carlos Lizarazo, Efraín Cortés y Luis Tipton, ausentes por lesión.

Cortuluá, quinto del torneo con 20 puntos, buscará un triunfo después de perder sus últimos tres partidos ante Equidad (3-0), Jaguares (1-3) y Atlético Nacional (3-0).

En otro de los partidos interesantes de la jornada, el Junior pretende ante el Deportivo Cali recuperar el segundo lugar de la tabla, ocupado por Atlético Nacional, que tiene 28 puntos y dos partidos más que el equipo barranquillero, tercero con 25 unidades.

El Junior, que no jugó la fecha pasada porque no pudo viajar a Tunja (centro) por la huelga de pilotos de Avianca, contará para este encuentro con la dupla Teófilo Gutiérrez-Yimmi Chará.

Por su parte, el equipo caleño confía en lograr en Barranquilla un resultado que le permita pasar el trago amargo de la eliminación de la Copa Colombia, a manos del Independiente Medellín, y la derrota como local frente al Deportes Tolima en la jornada pasada.

Para este encuentro, el entrenador del Cali, Héctor Cárdenas, no podrá contar con el centrocampista Daniel Giraldo, suspendido dos semanas por simular un penalti en la jornada pasada.

De otro lado, Atlético Nacional desea sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo cuando enfrente al Huila este sábado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los dirigidos por el español Juan Manuel Lillo tendrán ante el Huila la oportunidad de ganar su tercer partido consecutivo para acechar el liderato de Santa Fe, equipo que tienen a tres puntos.

Para este encuentro, el estratega europeo podrá aprovechar el buen momento del goleador Dayro Moreno, quien anotó cinco goles en los últimos tres partidos que jugó y comparte el liderato de la tabla de artilleros con Chará y Carmelo Valencia, de La Equidad.

Millonarios, por su parte, buscará afianzarse entre los ocho mejores del torneo cuando enfrente este viernes al Envigado, que lucha por uno de los cupos para la siguiente fase del campeonato.

El equipo bogotano, que dirige el argentino Miguel Ángel Russo, tendrá como bajas al delantero Duvier Riascos y al centrocampista Henry Rojas, ambos por lesión.

El líder Santa Fe buscará ante el último, Rionegro Águilas, volver al triunfo luego de perder la jornada pasada contra el Atlético Bucaramanga, mientras que Once Caldas, dirigido por el exseleccionador Francisco Maturana, visitará a Alianza Petrolera con el objetivo de ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Por la huelga de pilotos, que "dificulta el traslado de los clubes", el encuentro entre Deportes Tolima e Independiente Medellín fue aplazado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para un día y horario que están "por definir".

- Partidos de la fecha 14:

09.29: Millonarios-Envigado.

09.30: Rionegro Águilas-Santa Fe, Atlético Nacional-Atlético Huila y Junior de Barranquilla-Deportivo Cali.

10.01: Jaguares de Córdoba-Tigres, América de Cali-Cortuluá, La Equidad-Patriotas y Deportivo Pasto-Atlético Bucaramanga.

10.02: Alianza Petrolera-Once Caldas.

Aplazado: Deportes Tolima-Independiente Medellín.