El baloncesto femenino español se renueva para empezar la temporada

Madrid, 29 sep (EFE).- La máxima competición de baloncesto femenino de España cambia de nombre, la nueva Liga Dia es un proyecto que además contará con mayor presencia televisiva que en temporadas anteriores gracias al acuerdo con Televisión Española.

La nueva Liga Dia, que se ha presentado en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, ha contado con la presencia de los 14 equipos que integran la competición.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ha manifestado que "este es un día muy feliz para la federación". "Ha llegado el momento del baloncesto femenino. Ha llegado el momento de abordar un proyecto absolutamente prioritario para esta federación", ha dicho.

No es la primera vez que Dia se vincula al baloncesto español. De hecho, lleva varios años colaborando con la federación. Ahora quiere dar un paso más.

En este sentido, el director de Marketing Corporativo del Grupo DIA, José Antonio Lombardía, ha explicado que su compromiso es "apoyar al baloncesto y apoyar a las mujeres que hacen deporte en España".

"Cuando la federación nos planteó el proyecto, un proyecto bonito y ambicioso, no pudimos hacer otra cosa que decir que sí", ha comentado Lombardía.

Sobre la presencia en los medios, gracias al acuerdo alcanzado con televisión española, cada semana podrá verse un partido en directo a través de Teledeporte.

"Nosotros llevamos mucho tiempo con las chicas en muchos deportes. Hay que acompañarlas en todo el camino, no solo en los éxitos", ha dicho la jefa de deportes de Televisión Española, Yolanda García.

Además, para conseguir más protagonismo y repercusión en las redes sociales, la federación cuenta para esta temporada con cinco embajadoras: la cantante Gisella, la exjugadora Amaya Valdemoro, la editora de Marca Almudena Rivera, la modelo Miss Universo España 2017 Sofía del Prado y la directora de relaciones externas de Mundo Deportivo Cristina Cubero.

La nueva Liga Dia arranca este fin de semana y lo hace con una novedad más. Los siete partidos de la primera jornada se van a jugar en Madrid, en el polideportivo Antonio Magariños.

A pesar de todo estos cambios, Garbajosa ha querido dejar claro que no pretenden "romper con el pasado", sino mirar hacia el futuro.