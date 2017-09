Chiellini, al igual que Mata y Hummels, donará el 1 por ciento de su salario

El italiano Giorgio Chiellini anunció este viernes su adhesión al proyecto Common Goal, liderado por el internacional español Juan Mata, mediante el cual algunos futbolistas donan el 1 por ciento de su salario a fines solidarios.

Tras la incorporación del central alemán Mats Hummels y de las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan a la iniciativa encabezada por Juan Mata, hoy fue el jugador del Juventus Giorgio Chiellini quien confirmó que "donará un mínimo del 1% de su salario a organizaciones de fútbol para el desarrollo en todo el mundo".

"Me uno a Common Goal con la esperanza de incentivar a las nuevas generaciones de futbolistas a pensar en la responsabilidad social como parte de su vida", explicó el defensa en un comunicado.

"Los futbolistas profesionales tenemos una posición privilegiada en comparación con la gran mayoría de la gente. Creo que es importante que tengamos esto en mente y que intentemos apoyar, en lo que podamos, a los que son menos afortunados que nosotros", abundó.

Chiellini, que asimismo colabora con organizaciones como Insuperabili o Associazione Haccompagnami Onlus, remarcó que lo importante no es su donación a Common Goal sino que los futbolistas hagan "algo por la sociedad en equipo".

"Nuestras donaciones individuales no van a cambiar el mundo, pero todos juntos podemos generar un gran cambio", sostuvo.

Juan Mata, gran valedor de esta iniciativa, se mostró confiado en que con su ejemplo Giorgio Chiellini "animará a muchos jóvenes futbolistas a seguir sus pasos".