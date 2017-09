El Flamengo se niega a ceder a Vinicius para el Mundial Sub´17

Río de Janeiro, 29 sep (EFE).- El Flamengo se negó a ceder al joven delantero Vinicius Júnior, la "joya" que el Real Madrid fichó por un valor récord para un menor brasileño, para la selección de Brasil que disputará el Mundial Sub'17 en India a partir de la próxima semana.

Vinicius Júnior tenía que haberse unido al resto de sus compañeros este viernes en India, como el Flamengo había acordado con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pero sorprendentemente apareció hoy en el entrenamiento del club carioca en Río de Janeiro.

Interrogado sobre la permanencia del juvenil en Brasil, el técnico del Flamengo, el colombiano Reinaldo Rueda, aseguró que el club había decidido mantenerlo en Río de Janeiro para reforzar el equipo y que la decisión ya era de conocimiento de la CBF, pero la entidad rectora del fútbol brasileño aún no se ha pronunciado al respecto.

"Fue una decisión analizada con la dirección, con la comisión (técnica de la CBF) y con Vinicius. Queremos lo mejor para él. Es un jugador consciente, inteligente e importante para la selección. Pero él no participó en las semanas de preparación. Sabe que puede llegar (a India) y ayudar, pero también quiere respetar eso (no ser incluido en el equipo sin haber entrenado)", afirmó el entrenador colombiano en una rueda de prensa.

"Él sabe que la selección tiene buenos jugadores y por eso va a quedarse con nosotros. Esperamos que la selección tenga éxito en el Mundial", agregó Rueda.

De acuerdo con versiones de prensa, el Flamengo recibió el respaldo del Real Madrid en su decisión de no liberar al jugador.

El Flamengo se había comprometido con la CBF a liberar a Vinicius Júnior tras la final de la Copa do Brasil, disputada el pasado miércoles y en la que el club fue derrotado por penaltis por el Cruzeiro.

Tras la pérdida del título, que era el camino más rápido para garantizar cupo en la Libertadores del próximo año, el club de Río de Janeiro cuenta ahora con el juvenil para mejorar su situación en la clasificación del Campeonato Brasileño, en la que marcha séptimo, ya que sólo los cuatro primeros garantizan ingresos directos para la competición internacional.

Con la ausencia de Vinicius Júnior, la mayor esperanza de gol para la selección brasileña es el atacante Paulinho, delantero del Vasco da Gama y que en julio pasado, con dos goles en su debut como profesional en el Campeonato Brasileño, se convirtió en el primer jugador nacido en este siglo en anotar en la Liga.

Paulinho fue, tras Vinicius Júnior, campeón con Brasil y uno de los mejores jugadores del pasado Campeonato Sudamericano Sub'17.

Los juveniles brasileños se entrenan desde el pasado 26 de septiembre en India y debutarán en el Mundial Sub'17 el sábado de la próxima semana en la ciudad de Coachim frente a España. Los otros dos integrantes de su grupo son Níger y Corea del Norte.

El Flamengo anunció en mayo pasado un acuerdo para venderle al Real Madrid los derechos federativos de la nueva "joya" brasileña en julio de 2018 pero con una cláusula que prevé eventualmente la permanencia del jugador en Brasil hasta julio de 2019.

Pese a que ninguna de las partes anunció el precio de la operación, tanto la prensa brasileña como la española informaron de que el Real Madrid ofreció 45 millones de euros por el fichaje y otros 16 en comisiones, lo que convierte el traspaso en el segundo más caro para el fútbol brasileño, tan sólo superado por el de Neymar al Barcelona.