Javier Lozano: ´Tenemos que ser un deporte profesional al final del mandato´

Madrid, 29 sep (EFE).- Javier Lozano pretende que el fútbol sala se convierta "en un deporte profesional en todos los órdenes" al término de su tercer mandato consecutivo como presidente de la Liga (LNFS), periodo que acaba de empezar con el respaldo unánime de todos los clubes después de asumir el cargo en 2009.

"Agradecido por este apoyo, pero muy responsabilizado" a la vez, Lozano encara la nueva etapa convencido de que su deporte, "un deporte con alma" al que lideró como seleccionador para ganar dos mundiales -2000 y 2004- y tres Europeos -1996, 2001 y 2005-, ya está "en mitad de un proceso", según reconoció en una entrevista con EFE.

- Pregunta (P): ¿Le pesa conservar tanto apoyo después de dos mandatos?

- Respuesta (R): Tengo que agradecer esta tercera reelección sin ningún voto en contra, por unanimidad. Es un síntoma de confianza, pero también de responsabilidad, por eso mi deber es trabajar y pelear por toda la gente que confía en mi.

- P: ¿Qué diferencias hay entre el deporte que encontró al llegar a la Liga y el de este momento?

- R: Cuando llegamos encontramos un cadáver que logramos recuperar, pero era el cadáver de un deporte muy voluntarioso, muy aficionado, muy personalista, con un concepto muy poco profesional. Mucho corazón, pero poco orden. Ahora estamos en mitad de un proceso, los números no tienen nada que ver. Pagamos toda la deuda.

- P: Los números mandan mucho ¿no?

- R: Estamos en una situación de haber rebajado los costes en un 89 % en Segunda y un 70 % en Primera, de dar beneficios y de haber ido aplicando poco a poco una serie de normas encaminadas a convertirlo en un deporte profesional. Tenemos una comisión de control económico, contrato único depositado en la Liga, suspensión de ser un contrato B e impagos no permitidos. Llevamos dos años que no hay denuncias de jugadores, pero también vigilamos que no haya impagos a proveedores y a hacienda, seguridad social manualización del reglamento audiovisuales que era un terreno bruto... vamos un poco urbanizando una zona rústica

- P: ¿Tiene un objetivo final?

- R: Tenemos que ser un deporte profesional en todos los órdenes al final de la legislatura, incluso también en el ámbito jurídico como liga totalmente profesional, no solo de hecho sino de derecho. Somos un deporte con alma, que está en un parámetros profesionales, pero también buscamos nuestro espacio de refrendo en el derecho, ese es el objetivo.

- P: ¿Cómo se puede llegar a eso?

- R: Eso implica un trabajo interno de continuar procedimentando todo con sus exigencias y sanciones. Nuestra comisión de ética tiene muchísimo trabajo, si no cumplimos lo que hemos pactado a la asamblea, si dañamos la imagen de la asociación y si no vamos cumpliendo la hoja de ruta y repartiendo, porque nosotros repartimos cerca del 60/70% de los beneficios a los clubes.

Esto internamente y de puertas para fuera nuestra misión es seguir derribando etiquetas que nos asocian a un deporte de ocio con hechos. Tenemos tres televisiones en los partidos importantes, dos operadoras, cinco autonómicas ya están pagando, con la FOX tenemos acuerdos para distintas competiciones y el lunes vamos a presentar la Copa de España en el WiZink Center de Madrid, con capacidad para doce mil personas. Vamos dando pasos pequeños pero consolidados.

- P: Las cifras de asistencia de público también les avalan...

- R: La asistencia va muy bien. El año pasado el Barcelona dio datos de que la primera sección en asistencia en el Palau fue la de fútbol sala, más que el baloncesto y el balonmano. Movistar Inter tiene problemas de aforo porque tiene más solicitudes de abono que capacidad y Jaén ya tiene el proyecto de un nuevo pabellón que empieza en el 2018.

- P: ¿Qué piensa cuando escucha a miembros del COI hablar de estudiar la inclusión de los e-sports en el programa de los Juegos?

- R: A nosotros nos falta interlocución en el COI, pero el año que viene en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires participa por primera vez el fútbol sala, que es un deporte muy dinámico, que se juega en pista cubierta y atrae público. Tengo la esperanza de que salgan bien.

Olga Martín