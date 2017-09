Klopp asegura que Coutinho está al "cien por cien con el Liverpool"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha asegurado este viernes que Philippe Coutinho, quien estuvo cerca de recalar en el Barcelona el pasado verano, está comprometido "al cien por cien" con el equipo de Anfield.

Coutinho, con dos goles, ha sido el futbolista más destacado de los 'Reds' en los dos últimos partidos, ante el Leicester en la Premier League (victoria 2-3) y contra el Spartak de Moscú en la Liga de Campeones (1-1).

El brasileño manifestó su deseo de abandonar el Liverpool durante el último mercado de traspasos y de recalar en el Barcelona, pero el club inglés rechazó todas las ofertas de los azulgranas.

"Es muy bueno tenerlo aquí. No creo que haga falta hablar de quién manejó la situación mejor o peor; al final todos somos profesionales", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al duelo de liga contra el Newcastle. "Está en buena forma y es importante para nosotros, y eso es lo único que hay que decir", agregó.

"El equipo estaba feliz de tenerlo de vuelta y nadie comentó nada. Esto es el fútbol profesional, ya no somos 'amateurs'. Ahora está aquí con nosotros y está al cien por cien, y eso es genial", apuntó el teutón.

El Liverpool rechazó hasta cuatro cuantiosas ofertas del Barcelona, la última de hasta 138 millones de libras, por Coutinho, quien manifestó su intención de abandonar el club al presentar la solicitud de traspaso ('transfer request').

El club de Anfield reiteró que el futbolista, que firmó una sustanciosa renovación por cinco temporadas el pasado mes de enero, era pieza integral del proyecto y no estaba en venta.