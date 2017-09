El líder Corinthians visita a un motivado Cruzeiro en la liga brasileña

Sao Paulo, 29 sep (EFE).- El Corinthians, líder absoluto del Campeonato Brasileño con diez puntos de ventaja, visitará el domingo al Cruzeiro, que conquistó el miércoles la Copa de Brasil y se adjudicó la primera plaza del país para la Libertadores de 2018.

Para el partido en Belo Horizonte, por la 26ª jornada del 'Brasileirao', el Corinthians del entrenador Fabrio Carille no podrá contar con su artillero Jo, que se lesionó esta semana y deberá ceder su lugar al turco de origen británico Colin Kazim-Richards, quien no ha tenido una buena temporada.

El Cruzeiro del exseleccionador Mano Menezes ocupa la quinta casilla con 40 puntos, 14 menos que los paulistas, y el miércoles se impuso en la final de la Copa de Brasil al Flamengo en definición por cobros desde el punto penalti tras los empates 1-1 en Río de Janeiro y 0-0 en Belo Horizonte.

La jornada comenzará el sábado con tres partidos entre los que se destaca el clásico paulista entre Palmeiras y Santos.

En el anfitrión Palmeiras, cuarto con 43 puntos, se rumorea que el equipo podría estar buscando un canje del atacante colombiano Miguel Borja, quien no ha colmado las expectativas como goleador, con su compatriota Yimmy Chará, artillero en su país con el Atlético Junior de Barranquilla.

El Santos, segundo en la tabla, buscará acortar los diez puntos que lo separan del Corinthians.

En Río de Janeiro, el Vasco da Gama, noveno con 32 unidades, recibirá al Chapecoense, décimo con un punto menos.

El otro partido del sábado enfrentará en Salvador al local Bahía, que marcha en la casilla 13 con 30 enteros, y al Coritiba, penúltimo con 27 puntos.

El domingo, además del Cruzeiro-Corinthians, se disputarán otros cinco partidos.

El Botafogo, sexto con 40 puntos, jugará en Río de Janeiro ante el Vitoria de Salvador, que en la casilla 16 con 29 unidades busca alejarse de la zona de descenso.

En Porto Alegre, el Gremio, tercero con 43 puntos, disputará su partido ante el Fluminense de Río de Janeiro, duodécimo con 31 enteros.

El Sao Paulo, en zona de descenso con 28 puntos, actuará esta vez en el estadio Pacaembú en su cotejo frente al Sport de Recife, del exseleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, y que está en la casilla 14 con 30 puntos.

En Florianópolis, el Avai, amenazado en la posición 15 con 30 unidades, recibirá al Atlético Goianiense, colista con 22 puntos.

En Curitiba, el Atlético Paranaense, octavo con 34 enteros, jugará frente al Atlético Mineiro de Belo Horizonte, undécimo con tres unidades menos.

La jornada se completará el lunes con el compromiso entre el paulista Ponte Preta de Campinas, antepenúltimo con 28 unidades, y el Flamengo de Río de Janeiro, séptimo con 39 puntos y que después de no alcanzar el título de la Copa de Brasil buscará entrar en la zona de clasificados a la Libertadores de 2018.

- Partidos de la vigésima sexta jornada:

30.09: Vasco da Gama-Chapecoense, Bahía-Coritiba y Palmeiras-Santos.

01.10: Botafogo-Vitoria, Sao Paulo-Sport, Cruzeiro-Corinthians, Gremio-Fluminense, Avaí-Atlético Goianiense y Atlético Paranaense-Atlético Mineiro.

02.10: Ponte Preta-Flamengo.