El líder Unión Española recibe a la U de Chile y la U Católica, al Colo Colo

Santiago de Chile, 29 sep (EFE).- La Unión Española, líder del torneo chileno, recibirá este sábado a la Universidad de Chile, que necesita ganar para no descolgarse en la tabla, mientras que el Colo Colo visitará a una Universidad Católica en horas bajas.

El equipo que entrena el argentino Martín Palermo, que no ha encajado ningún gol en las siete jornadas disputadas hasta ahora, tendrá una prueba de fuego ante la U, dirigida por el también argentino Guillermo Hoyos.

Los universitarios tienen 11 puntos, seis menos que su rival, por lo que una eventual derrota en el feudo hispano los dejaría muy lejos del primer lugar de la clasificación en un torneo de Transición muy corto, con apenas quince jornadas.

Otro punto de interés de la jornada será el clásico entre la Universidad Católica y el Colo Colo, esta vez algo descafeinado por la mala racha de la UC, que ocupa la undécima posición con siete puntos.

Los albos, bajo el mando del argentino Pablo Guede, pelean los primeros lugares pero no pueden despistarse porque están a cinco puntos de distancia del líder.

El Everton puede alcanzar el liderato si la Unión Española tropieza este fin de semana, pero para ello debería imponerse a domicilio al Audax Italiano, que marcha quinto.

- Programación de la octava fecha:

Viernes: Curicó Unido-Antofagasta.

Sábado: Unión Española-Universidad de Chile, Deportes Iquique-Universidad de Concepción, Huachipato-Santiago Wanderers y San Luis-O'Higgins.

Domingo: Universidad Católica-Colo Colo, Palestino-Deportes Temuco y Audax Italiano-Everton.

- Clasificación

.1. Unión Española 17 puntos

.2. Everton 15

.3. Antofagasta 13

.4. Colo Colo 12

.5. Audax Italiano 11

.6. Universidad de Chile 11

.7. San Luis 9

.8. Santiago Wanderers 8

.9. Deportes Temuco 8

10. Curicó Unido 8

11. Universidad Católica 7

12. U.de Concepción 7

13. Huachipato 7

14. Deportes Iquique 6

15. O'Higgins 5

16. Palestino 4