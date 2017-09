Lopetegui: "No tengo ninguna duda con Piqué"

Las Rozas (Madrid), 29 sep (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español, intentó esquivar una nueva declaración de Gerard Piqué posicionándose a favor del referéndum de independencia de Cataluña, y aseguró que no tiene "ninguna duda" sobre un jugador del que destacó de nuevo su compromiso con la Roja.

"Lo que quiero es centrar la conferencia en el aspecto más importante, el deportivo y conseguir la clasificación al Mundial. Es cierto que ha habido manifestaciones de varios deportistas de la misma índole y ahora toca esta, pero yo juzgo a los jugadores por su compromiso, comportamiento y la actitud que tienen con la selección nacional. Es donde pongo el foco y no tengo ninguna duda con Gerard", aseguró en el inicio de su comparecencia.

Incómodo ante las preguntas que mezclan política con deporte, Lopetegui defendió siempre a Piqué. "El lunes Gerard entrenará con nosotros, será uno más y formará parte de este grupo como ha hecho siempre, con su buena predisposición y compromiso como siempre".

"Gerard se parte el alma cada vez que viene con nosotros, da ejemplo, es comprometido y estamos encantados con él. No entramos a valorar ninguna cosa más", respondió cuando se le cuestionó sobre la continuidad de Piqué jugando con España.

La respuesta de Sergio Ramos como capitán a la declaración de Piqué, la situó el seleccionador español desde un punto de vista positivo. "Escuché lo que dijo Sergio y ejerció de capitán, a favor de ser conciliador y nada tiene que ver el espíritu de lo que dijo con titulares que he visto. No hay caso".

Preguntado por la situación que vive la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Lopetegui desvió todo a lo deportivo. "Lo que me enfadaría sería que los chicos no tuvieran la actitud correcta y el compromiso, que entrenaran sin la pasión con la que lo hacen. Lo demás son cosas que acompañan a los entrenadores".

"Tenemos un gran activo que hay que cuidar mucho, nos hace estar a gran nivel y nos ayuda a ganar partidos. Lo que nos da la oportunidad de cerrar la clasificación ante Albania e Israel porque nos lo hemos ganado con actitud y buen juego. Como entrenador no me quiero alejar que eso", añadió.

España jugará en Alicante con un ambiente que de nuevo puede ser hostil contra Piqué. El seleccionador es consciente y espera apoyo. "Lo que me preocupa y ocupa, la prioridad absoluta es la deportiva y es en la que estamos centrados. Podíamos pedir que se ayude a generar el ambiente que necesitamos en Alicante, pero si no existe la ayuda exterior la sacaremos de dentro".