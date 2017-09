Lorenzo Sanz no acude al juicio de Hacienda por motivos de salud

Madrid, 29 sep (EFE).- El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, que se enfrenta a la petición de la Fiscalía de cinco años y medio de prisión por ocultar a la Hacienda pública de forma "intencionada" unos ingresos de seis millones de euros, no ha podido comparecer en el juicio convocado para este viernes por motivos de salud.

El juicio, previsto para las 10.15 horas en la Audiencia Provincial de Madrid, no pudo realizarse debido a que el abogado de Lorenzo Sanz presentó unos papeles en los que se informaba que su representado estaba ingresado en un centro médico privado de Madrid y no podía acudir a la cita.

El Tribunal, a la espera de verificar los papeles médicos presentados, suspenderá el juicio de manera oficial este viernes y pospondrá la vista para otra fecha.

Este mismo juicio ya fue suspendido el pasado mes de marzo, también por motivos de salud del acusado, que le imposibilitaron acudir a la vista oral.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión, así como una multa de tres millones y medio de euros para Lorenzo Sanz Mancebo por sendos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los ejercicios de 2008 y 2009.

Según el escrito de acusación del fiscal, Sanz y su esposa María Luz Durán Muñoz obtuvieron entre los años 2008 y 2009 unos ingresos de 5.968.975,5 euros, que de forma "intencionada" no fueron declarados en el IRPF "para obtener un beneficio fiscal ilícito". Ello supuso que Hacienda dejara de ingresar 1.244.823,34 euros.

El representante del Ministerio Público propone que, además de la pena de prisión, el expresidente del Real Madrid pague una multa de tres millones y medio de euros e indemnice a Hacienda con los 1.224.823 euros defraudados.