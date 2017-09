Plaza: "Tenemos un pastel goloso en la Euroliga, pero la ACB es prioritaria"

Málaga, 29 sep (EFE).- El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, afirmó este viernes que este año tienen "un pastel goloso" al jugar la Euroliga, pero dejó claro ante el inicio de la Liga Endesa este domingo, frente al UCAM en Murcia, que para el equipo malagueño "es prioritaria" una competición nacional donde "no puedes despistarte".

Plaza admitió en rueda de prensa que ve a algunos favoritos para el título de Liga, aunque "puede pasar un poco de todo", pues "aparentemente" parece que "desde el campeón, el Valencia, pasando por el Barcelona, Madrid, Baskonia, nosotros y Gran Canaria", pueden estar en una "franja superior de partida", pero aseveró que nadie puede confiarse.

El técnico barcelonés también avisó de que "Andorra, Estudiantes, Tenerife, Bilbao" se pueden "colar en la fiesta y dar más de un susto", y explicó que la idea del equipo malagueño es clasificarse para la Copa del Rey y "arañar lo antes posible" once o doce triunfos "para estar fijos" en esa posición.

También apuntó como objetivo "empezar con buen pie" en la Euroliga para no quedar descabalgado, sino "competir arriba, cerca o en la zona de 'play off'", pero recalcó que "la ACB es muy importante", hasta el punto de que aún ganando la Euroliga, eso "no te garantiza jugarla el año que viene".

Incidió en la exigencia de la Liga Endesa, al afirmar que hay otros equipos como "el Betis, Joventut o Fuenlabrada que te pueden dar un susto", con lo que "el tiempo dirá".

Sobre el debut liguero del domingo en Murcia, Plaza destacó que el UCAM "es un equipo bien entrenado, de perfil duro y talentoso", y añadió que "se complementan bien" y su cancha "es dura y compleja", algo que ya saben los jugadores del Unicaja con experiencia en la liga y que se ha encargado de explicar a los nuevos.

"La intensidad que ponen les hace ser muy ricos, con pivots móviles y con músculo, por lo que viendo lo que en su último partido sufrió el Barcelona, estamos avisados", resaltó.

Sobre su posible renovación al cumplir su vinculación con el club malagueño al final de temporada, dijo que "ahora mismo no cambia nada tener o no contrato en vigor" porque está centrado en el Unicaja, aunque si se da esa opción y se sientan a hablar, "pues dispuesto".