El primer rival de Brasil en su preparación para Rusia 2018

La selección brasileña de fútbol, que garantizó anticipadamente su clasificación al Mundial de Rusia 2018, se medirá con la de Japón el 10 de noviembre próximo en Francia en el que será su primer amistoso de preparación para la competición en la que buscará su sexto título mundial.

El amistoso con Japón en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq de la ciudad francesa de Lille, primer partido de Brasil tras concluir las eliminatorias mundialistas, fue anunciado hoy en un comunicado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"En octubre concluimos un ciclo de aprendizaje gigante como es participar en las eliminatorias. Ahora cambiamos de canal y podemos hablar más abiertamente sobre nuestra preparación con vistas al Mundial", afirmó el coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar.

El exjugador agregó: "Y claro que Japón, por tener una escuela diferente de la que estamos habituados a enfrentar, le ofrecerá un nuevo aprendizaje a todo el equipo".

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', considera importante que Brasil se prepare no sólo con selecciones europeas y sudamericanas sino también con algunas asiáticas, entre las cuales Japón, que también tiene garantizada su presencia en Rusia 2018.

La selección brasileña se concentrará el próximo domingo en Río de Janeiro para sus dos últimos partidos por las eliminatorias sudamericanas: el 5 de octubre frente a Bolivia en La Paz y el 10 de octubre con Chile en Sao Paulo.

Brasil, a falta de dos partidos, no sólo garantizó su cupo en Rusia 2018 sino también el primer lugar en la clasificación de las eliminatorias.

La CBF destacó en su comunicado que en el amistoso con Japón será igualmente la primera vez en que Brasil disputará oficialmente un partido en que será usada la tecnología de árbitro de video.

"La CBF fue consultada sobre la posibilidad del partido tener árbitro de video y la respuesta de la comisión técnica fue muy positiva", dijo Edú Gaspar.

De acuerdo con el coordinador, esa medida "forma parte de la evolución del fútbol y participar en un partido con esa tecnología será muy interesante".

Además del partido con Japón, Brasil tiene otro amistoso antes del Mundial, el 27 de marzo del próximo año en Berlín frente a Alemania.

Pese a que aún no fueron confirmados, otros dos amistosos preparatorios para el Mundial con negociaciones avanzadas por parte de la CBF son con Inglaterra en Londres el 14 de noviembre y con Rusia el 23 de marzo de 2018 en alguna ciudad europea.

El amistoso con Alemania en el estadio Olímpico de Berlín será el primero entre las dos selecciones absolutas con más títulos mundiales desde el humillante 7-1 con el que Alemania eliminó a Brasil en el Mundial organizado por el país sudamericano en 2014.

Alemania, que aspira a defender en Rusia el título mundial conquistado en 2014, se medirá con España en Dusseldorf cuatro días antes de encontrarse con Brasil en Berlín.