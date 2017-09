Regreso de Rodrigo Moreno, Illarramendi y Callejón, novedades en España

Las Rozas (España), 29 sep (EFE).- El regreso de Rodrigo Moreno (Valencia), Asier Illarramendi (Real Sociedad) y José Callejón (Nápoles) son las grandes novedades de la lista de Julen Lopetegui, seleccionador español, para los partidos de la Roja contra Albania e Israel de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

En una convocatoria de 25 jugadores en la que figura Sergio Busquets, que no podrá jugar por sanción en Alicante ante Albania, la vuelta de dos jugadores con una internacionalidad como Rodrigo e Illarramendo, más Callejón, que ha defendido en tres ocasiones la Roja, responder al intento de Lopetegui de premiar los estados de forma. Se caen respecto a su última lista Gerard Deulofeu, Lucas Vázquez y David Villa.

Rodrigo, goleador en las categorías inferiores de la selección española, jugó el 12 de octubre de 2014 nueve minutos en un partido contra Luxemburgo. Ahora atraviesa un buen momento, protagonista en el buen arranque de curso del Valencia y vuelve a la lista de la absoluta.

Asimismo retornan Illarramendi, que entra y sale en las últimas convocatorias de Lopetegui, y José Callejón, que ve premiado su dulce momento goleador en el Nápoles italiano.

España, que lidera el grupo G de clasificación mundialista, podrá sentenciar su pase al Mundial de Rusia recibiendo a Albania en Alicante el viernes 6 de octubre y visitará a Israel en Jerusalén el lunes 9.

Los internacionales españoles se concentrarán el próximo lunes, a las 18:00 horas, y Lopetegui no esperará para comenzar a preparar los partidos. A las 19:45 ya realizarán el primer entrenamiento de la semana. En dobles sesiones permanecerán martes y miércoles en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes del viaje a Alicante el jueves donde terminarán de preparar el duelo ante Albania en el estadio José Rico Pérez.

No regresará la selección como suele ser habitual a la capital de España tras el primer partido y se quedará en Alicante entrenando en la mañana del sábado para viajar a Jerusalén esa misma tarde noche.

Relación de convocados:

- Porteros: Kepa Arrizabalaga (Athletic), Pepe Reina (Nápoles/ITA) y David de Gea (ESP/Manchester United).

- Defensas: Jordi Alba, Gerard Piqué (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea/ING), Marc Bartra (ESP/Borussia Dortmund), Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid) y Nacho Monreal (Arsenal/ING).

- Centrocampistas: Isco Alarcón, Marco Asensio (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Múnich/GER), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Barcelona), Asier Illarramandi (Real Sociedad), David Silva (Manchester City/ING), Saúl Ñíguez, Koke Resurrección (Atlético de Madrid).

- Delanteros: Iago Aspas (Celta), José Callejón (Nápoles/ITA), Rodrigo Moreno (Valencia), Álvaro Morata y Pedro Rodríguez (Chelsea/ING).