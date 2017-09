La RFEF recurre el pago del IBI de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Las Rozas, 29 sep (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recurrido a los tribunales el pago del IBI de sus instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por considerar que "concurren circunstancias especiales".

Así, lo ha confirmado a Efe el concejal de Presidencia, Urbanismo y Portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas, Gustavo Rico, que ha explicado que el Consistorio "ha girado el recibo del IBI a la Federación como a todas las empresas".

"La Federación entiende que concurren unas circunstancias especiales por su propio ser y ha recurrido. Estaremos a lo que digan los tribunales pero no hemos dejado de hacer nada que no hemos hecho otros años y no ha ocurrido esta circunstancia", ha añadido.

Sobre este asunto cabe recordar que el portavoz del PSOE en Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero, denunció que cuando Ángel María Villar presidía la institución no pagó el IBI de las instalaciones de 1998 a 2015 porque era "el amiguito del alma" del gobierno del PP de la localidad.

Así, el concejal subrayó los "tejemanejes del encartado Villar, que parecen no tener fin" y ha reclamado explicaciones sobre este asunto al Ejecutivo municipal, como señaló la formación en una nota de prensa.