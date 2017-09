La Federación de fútbol de El Salvador pide a los equipos oficializar su desvinculación

San Salvador, 29 sep (EFE).- La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) pidió hoy a 11 equipos de la primera división del balompié local oficializar su decisión de desvincularse y desconocer a las autoridades.

"Se le solicita remitir a esta federación de forma oficial la decisión optada por ese directorio a más tardar el 3 de octubre del corriente año", reza una misiva dirigida a la junta directiva de la liga mayor.

Once equipos se desvincularon la noche de este jueves del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol (Fesfut) del país debido "a la nula representatividad de las autoridades del mismo a los clubes de la liga y a su fracaso estructural", confirmó el viernes a Efe un portavoz de los clubes.

La fuente indicó que la decisión de los equipos "no afecta en nada el desarrollo del Torneo Apertura, puesto que la primera división tiene sus propias bases de competencia" y aseguró que esta abarca a la categorías de reserva y sub-17.

Por su parte, la Comisión Árbitros de El Salvador acordó, a raíz de esta polémica, no designar jueces para dirigir los juegos del inicio de la segunda vuelta de la competencia, programados para el fin de semana.

En un comunicado emitido este jueves, los dirigentes de los 11 equipos junto al presidente de la Primera División, Lisandro Pohl, argumentaron que la desvinculación también pretende "hacer reaccionar a todas las estructuras del fútbol salvadoreño a fin de lograr que todos los gestores seamos los garantes de una institución más sana".

Los 11 equipos que se desligaron de la entidad deportiva son Alianza, Santa Tecla, Dragón, Isidro Metapán, Sonsonate, Pasaquina, Chalatenango, Municipal Limeño, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Audaz y Luis Ángel Firpo.

El único equipo que mantiene su vinculo con la Federación es el Águila, originario del oriental departamento de San Miguel, y que actualmente marcha en la séptimo en la tabla general con 13 puntos.