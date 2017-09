El tridente del PSG destroza al Burdeos; Neymar gana el pulso a Cavani

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El tridente del Paris Saint Germain formado por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé destrozó al Burdeos, que acudió invicto al Parque de los Príncipes y salió goleado (6-2) en un partido que realzó la jerarquía del exjugador del Barcelona, encargado de lanzar las faltas y los penaltis por delante de su compañero uruguayo.

El choque ante el Burdeos aparcó, aparentemente, las diferencias reflejadas en el partido ante el Lyon entre Neymar y Cavani, enzarzados en una discusión sobre el césped por el lanzamiento de un tiro desde los once metros que al final falló el uruguayo.

El brasileño, el fichaje más caro de la historia del fútbol, tiró de galones. No hubo discusión. Neymar ejecutó las faltas y también fue el encargado de lanzar el penalti que supuso el cuarto gol de su equipo. Cavani se situó en un segundo plano y luego fue el primero en felicitar a su compañero.

El choque ante el Burdeos devolvió al conjunto de Unai Emery al camino del triunfo después del empate cosechado en Montpellier. Lo hizo con la autoridad que se le presume para aprovechar el tropiezo del viernes del Mónaco, que no pasó de la igualada en el partido que abrió la octava jornada de la Ligue 1.

El partido quedó claramente sentenciado en la primera parte, que terminó con 5-1 para el Paris Saint Germain, que supera en tres puntos al combinado monegasco en la clasificación.

La goleada arrancó con un gran gol de Neymar, que ejecutó un tiro libre perfecto, colocado a la escuadra izquierda a los cinco minutos. Siete después, el tridente parisino entró en acción. Mbappé pasó de tacón a Neymar y este asistió a Cavani, que envió la pelota a la red.

En el 22 fue el belga Thomas Meunier el que anotó el tercero a pase del español Yuri Berchiche. El Burdeos intentó reaccionar y, a la media hora, el senegalés Younousse Sankharé envió al fondo de la red un centro de Nicolas De Praville, que había recibido un balón interior que dejó en evidencia a la zaga del París.

El esperado penalti llegó cuatro antes del descanso por una mano del serbio Vukasin Jovanovic. Neymar agarró el balón. Cavani se apartó. Y el brasileño no falló.

Poco antes del intermedio el Paris Saint Germain logró el quinto. Fue con un contraataque que terminó con un centro de Mbappé al alemán Julian Draxler que, de volea y con el exterior, superó el meta visitante Benoit Costil.

Los papeles se cambiaron para el sexto gol local. Ya en la segunda parte. A la hora de partido. Draxler centró a Mbappé, que cruzó la pelota al lado contrario del portero visitante.

En el tiempo añadido, el Burdeos maquilló el marcador con un penalti que transformó Maicom.